Η νέα εφαρμογή αποτελεί μέρος του σχεδιασμού του υπουργείου Εργασίας για την περαιτέρω ψηφιοποίηση των διαδικασιών στην αγορά εργασίας.

Έως το τέλος Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η νέα ψηφιακή υπηρεσία «Ταχεία Πρόσληψη» του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, η οποία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις θα πραγματοποιούν βραχυχρόνιες προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων αναγκών απασχόλησης.

Η νέα εφαρμογή αποτελεί μέρος του σχεδιασμού του υπουργείου Εργασίας για την περαιτέρω ψηφιοποίηση των διαδικασιών στην αγορά εργασίας και στοχεύει στη μείωση της γραφειοκρατίας, χωρίς να μεταβάλλεται το πλαίσιο ελέγχου της δηλωμένης εργασίας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη μέσω του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ολοκληρώνουν τη διαδικασία πρόσληψης με σημαντικά λιγότερα διοικητικά βήματα σε σχέση με όσα ισχύουν σήμερα.

Η εφαρμογή αφορά προσλήψεις προσωπικού για έκτακτες ανάγκες απασχόλησης διάρκειας έως δύο ημερών την εβδομάδα. Πρόκειται για περιπτώσεις όπου οι επιχειρήσεις χρειάζονται προσωπικό σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όπως κατά τη διάρκεια αυξημένης ζήτησης, έκτακτων εκδηλώσεων ή εποχικών αναγκών.

Με το νέο σύστημα, ο εργοδότης θα υποβάλλει ηλεκτρονικά, πριν από την έναρξη της εργασίας, τα βασικά στοιχεία της απασχόλησης. Στη συνέχεια, ο εργαζόμενος θα ενημερώνεται μέσω της εφαρμογής myErgani στο κινητό του τηλέφωνο και θα καλείται να αποδεχθεί ψηφιακά τους όρους της σύμβασης εργασίας. Με την ηλεκτρονική αποδοχή ολοκληρώνεται η διαδικασία της πρόσληψης, χωρίς να απαιτείται η υποβολή των επιμέρους εντύπων που προβλέπονται σήμερα.

Η νέα διαδικασία

Η βασική αλλαγή αφορά την απλοποίηση των διαδικασιών. Στο ισχύον καθεστώς απαιτείται η υποβολή διαφορετικών δηλώσεων που αφορούν την αναγγελία πρόσληψης, την οργάνωση του χρόνου εργασίας και, κατά περίπτωση, τη λήξη της σύμβασης. Με τη λειτουργία της νέας υπηρεσίας, οι ενέργειες αυτές ενσωματώνονται σε μία ενιαία ψηφιακή διαδικασία, η οποία ολοκληρώνεται με την ηλεκτρονική πρόταση του εργοδότη και την αποδοχή της από τον εργαζόμενο.

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Η νέα δυνατότητα αναμένεται να αξιοποιηθεί κυρίως από επιχειρήσεις που παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις στις ανάγκες στελέχωσης. Ξενοδοχειακές μονάδες, επιχειρήσεις εστίασης, εταιρείες catering, χώροι δεξιώσεων, επιχειρήσεις διοργάνωσης εκδηλώσεων, καθώς και άλλες δραστηριότητες που εμφανίζουν αυξημένη ζήτηση προσωπικού σε συγκεκριμένες ημέρες ή ώρες, συγκαταλέγονται στους βασικούς χρήστες της νέας υπηρεσίας.

Παράλληλα, η εφαρμογή θα μπορεί να χρησιμοποιείται και για εργασία που παρέχεται κατά τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται άμεσα σε έκτακτες ανάγκες στελέχωσης χωρίς τις χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται σήμερα.

Το υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι η απλούστευση των διαδικασιών δεν μεταβάλλει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία. Η δήλωση της απασχόλησης θα εξακολουθεί να πραγματοποιείται πριν από την έναρξη της εργασίας, ενώ σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται απασχόληση εργαζομένου χωρίς να έχει προηγηθεί η προβλεπόμενη ψηφιακή διαδικασία, θα εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται για την αδήλωτη εργασία.

Η ενεργοποίηση της νέας υπηρεσίας συμπίπτει με περίοδο αυξημένης κινητικότητας στην αγορά εργασίας, καθώς η τουριστική περίοδος οδηγεί σε σημαντική αύξηση των αναγκών για προσωπικό. Οι μεγαλύτερες ελλείψεις εξακολουθούν να καταγράφονται στους κλάδους της φιλοξενίας και της εστίασης, ενώ αυξημένη ζήτηση εμφανίζεται και σε επιχειρήσεις λιανεμπορίου και διοργάνωσης εκδηλώσεων.

Οι ειδικότητες που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό προσλήψεων περιλαμβάνουν σερβιτόρους, βοηθούς σερβιτόρων, μπάρμαν, μάγειρες, ψήστες, καμαριέρες, προσωπικό καθαριότητας, υπαλλήλους υποδοχής και λαντζέρηδες, επαγγέλματα στα οποία οι ανάγκες προσωπικού μεταβάλλονται συχνά ακόμη και από ημέρα σε ημέρα.

Η λειτουργία της υπηρεσίας «Ταχεία Πρόσληψη» εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό εκσυγχρονισμού του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, με στόχο την απλοποίηση των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων, εργαζομένων και διοίκησης μέσω ψηφιακών υπηρεσιών. Η αξιοποίηση της εφαρμογής εκτιμάται ότι θα περιορίσει το διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις, θα επιταχύνει τις διαδικασίες πρόσληψης και θα διευκολύνει τη νόμιμη κάλυψη έκτακτων αναγκών προσωπικού, ιδιαίτερα σε κλάδους όπου η ζήτηση μεταβάλλεται καθημερινά.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι τεχνικές εργασίες βρίσκονται στην τελική φάση ολοκλήρωσης και η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει έως το τέλος Ιουλίου, σηματοδοτώντας την έναρξη εφαρμογής του νέου μοντέλου ταχείας πρόσληψης μέσω του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.