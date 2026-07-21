Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Σε ρυθμούς καύσωνα θα κυλήσει και η σημερινή μέρα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), καθώς το θερμόμετρο αναμένεται να φτάσει τοπικά έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά.

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, οι οποίες θα φέρουν τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά των βορείων τμημάτων. Σύμφωνα μάλιστα με την ΕΜΥ, υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Επιπλέον, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, φαινόμενο που θα είναι πιο αισθητό στις δυτικές περιοχές.

Η ζέστη θα είναι έντονη σε ολόκληρη τη επικράτεια. Στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 38 έως 39 βαθμούς, ενώ τοπικά θα αγγίξει τους 40 με 41°C. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα οι τιμές θα φτάσουν τους 35 με 37 και τοπικά τους 38°C, ενώ στις Κυκλάδες αναμένεται ηπιότερος καιρός με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 33 και 34°C.

Σε ό,τι αφορά τους ανέμους, στα δυτικά αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ.