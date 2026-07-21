«Η πραγματική αλλαγή στον αθλητισμό απαιτεί: Εθνικό Σχέδιο, διαφάνεια και κοινωνικό προσανατολισμό - όχι άλλες επικοινωνιακές φιέστες πάνω στα ερείπια μιας πολυετούς εγκατάλειψης», αναφέρει η ΕΛΑΣ.

Για πολιτικό εμπαιγμό κατηγορεί η ΕΛΑΣ τον Κυριάκο Μητσοτάκη με φόντο την επιθεώρηση του στο ΟΑΚΑ και τις δηλώσεις του περί συνολικής αναβάθμισης.

«Ο κ. Μητσοτάκης με τη σημερινή (σ.σ. χθεσινή), ολιγόλεπτη επίσκεψη-επιθεώρηση στο Ο.Α.Κ.Α. απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι το μόνο που απασχολεί τον ίδιο και την κυβέρνησή του είναι η φιλοτέχνηση μιας εικονικής πραγματικότητας.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, αφού επί επτά χρόνια άφησε τις εμβληματικές ολυμπιακές υποδομές της χώρας στην τύχη τους - οδηγώντας το κεντρικό στάδιο και το ποδηλατοδρόμιο σε ξαφνικό «λουκέτο» λόγω εγκατάλειψης των στεγάστρων Καλατράβα - προσπαθεί τώρα να παρουσιάσει την αυτονόητη αποκατάσταση των ζημιών ως δήθεν «κοσμογονία» και «συνολική αναβάθμιση».

Στην προσπάθεια αυτή, ο κ. Μητσοτάκης καταφεύγει σε βαρύγδουπες εκφράσεις περί «ομαδικής δουλειάς», την ίδια στιγμή που η πραγματική πολιτική της κυβέρνησής του στον αθλητισμό χαρακτηρίζεται από:

1. Επικοινωνιακή τακτική αντί ουσιαστικού σχεδιασμού: Χρειάστηκαν επτά χρόνια διακυβέρνησης και η διεθνής διαπόμπευση της χώρας με την αναστολή λειτουργίας του Ο.Α.Κ.Α., για να θυμηθεί η κυβέρνηση τη συντήρησή του. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης χρησιμοποιούνται εκ των υστέρων ως «πυροσβεστικό» μέσο για να καλύψουν την εγκληματική αδιαφορία των προηγούμενων ετών.

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2. Εγκατάλειψη της περιφέρειας και του ερασιτεχνικού αθλητισμού: Ενώ η κυβέρνηση εστιάζει σε έργα βιτρίνας στην πρωτεύουσα, τα στάδια, τα κλειστά γυμναστήρια και τα κολυμβητήρια στην ελληνική περιφέρεια μαραζώνουν. Αθλητικά σωματεία, αθλητές και νέοι άνθρωποι εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων προπονούνται σε τριτοκοσμικές συνθήκες, με ανύπαρκτη κρατική στήριξη. Είναι τουλάχιστον προκλητικό ο κ. Μητσοτάκης να ισχυρίζεται ότι «δεν υπάρχει στάδιο στην Ελλάδα που να μην έχει γίνει παρέμβαση». Ας τολμήσει να επαναλάβει αυτά τα ψέματα μπροστά στην αθλητική κοινωνία της επαρχίας.

3. Εμπορευματοποίηση με προκάλυμμα την «αναψυχή»: Οι αναφορές του Πρωθυπουργού σε έναν «αυτοχρηματοδοτούμενο οργανισμό» και σε «νέους χώρους αναψυχής» στο Ο.Α.Κ.Α. αποτελούν το στρώσιμο του χαλιού για την εκχώρηση δημόσιων υποδομών σε μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Η στρατηγική αυτή περιορίζει τη δωρεάν, ισότιμη πρόσβαση των πολιτών και των τοπικών συλλόγων στον μαζικό αθλητισμό, μετατρέποντας ένα κοινωνικό δικαίωμα σε ακριβό προϊόν», αναφέρει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και προσθέτει:

«Την πραγματική κατάσταση τη γνωρίζουν από πρώτο χέρι οι αθλητές, οι προπονητές, οι καθημερινοί άνθρωποι του αθλητισμού, αλλά και οι γονείς που «ματώνουν» οικονομικά κάθε μήνα για να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους το αυτονόητο δικαίωμα στην άθληση.

Καταλήγοντας: κ. Μητσοτάκη, ο αθλητισμός δεν είναι πεδίο για προεκλογικού τύπου περιοδείες, ούτε προνομιακό πεδίο επιχειρηματικών παραχωρήσεων. Είναι κοινωνικό αγαθό και θεμελιώδες δικαίωμα της νεολαίας».

Καταλήγοντας η ΕΛΑΣ προχώρησε σε τέσσερις δεσμεύσεις:

«Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) δεσμεύεται για:

Δημόσιο, αναβαθμισμένο και δωρεάν αθλητισμό για όλες και όλους, με ρητή διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα των ολυμπιακών, περιφερειακών και δημοτικών εγκαταστάσεων.

Δίκαιη και ισόρροπη κατανομή των πόρων στην περιφέρεια και άμεση χρηματοδότηση των δημοτικών αθλητικών υποδομών.

Ουσιαστική στήριξη των ερασιτεχνικών σωματείων, που αποτελούν τη ζωντανή ραχοκοκαλιά του ελληνικού αθλητισμού, και όχι μόνο των μεγάλων επαγγελματικών Α.Ε.

Θέσπιση «Κάρτας Αθλητικής Παιδείας» με πλήρη κρατική επιδότηση για την εκμάθηση ενός αθλήματος σε όλους τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η πραγματική αλλαγή στον αθλητισμό απαιτεί: Εθνικό Σχέδιο, διαφάνεια και κοινωνικό προσανατολισμό — όχι άλλες επικοινωνιακές φιέστες πάνω στα ερείπια μιας πολυετούς εγκατάλειψης».