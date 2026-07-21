Το επίμαχο βρεφικό σωσίβιο διακινήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αγορών AMAZON.

Στην ανάκληση βρεφικού σωσιβίου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, καθώς κρίθηκε ότι ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των παιδιών. Ειδικότερα σύμφωνα με την ενημέρωση που αναρτήθηκε στο δελτίο για τα µη ασφαλή προϊόντα του Eυρωπαικού Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) το προϊόν Baby Swimming Float της μάρκας Rainllon δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Ασφάλειας Προϊόντων (General Product Safety Regulation – GPSR). Το επίμαχο βρεφικό σωσίβιο διακινήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αγορών AMAZON.

Τα στοιχεία του βρεφικού σωσιβίου που ανακαλείται

Μάρκα: Rainllon

Μοντέλο: D1249

Barcode: X002H5D3HB

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Το προϊόν είναι ροζ χρώματος και διαθέτει διακοσμητικά με θαλάσσια ζωάκια.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι το συγκεκριμένο βρεφικό σωσίβιο μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πνιγμού, παγίδευσης του παιδιού και τραυματισμών Όπως επισημαίνεται, τα φουσκωτά καθίσματα με ανοίγματα για τα πόδια δεν πρέπει να διαθέτουν υπερυψωμένες κατασκευές πάνω από το νερό. Σε συνθήκες ανέμου, το προϊόν μπορεί να ανατραπεί, να παρασυρθεί ή να απομακρυνθεί από τον συνοδό, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο ανατροπής, παγίδευσης ή ακόμη και πνιγμού του παιδιού.

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Οι αρμόδιες αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο (σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία) έλαβαν σειρά μέτρων σύμφωνα με τα όποια απορρίφθηκε η εισαγωγή του προϊόντος στα σύνορα, διατάχθηκε η καταστροφή των προϊόντων, αφαιρέθηκε η σχετική καταχώριση από την ηλεκτρονική πλατφόρμα Amazon (ASIN: B0GBWNP1L1).

Οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν καλούνται να σταματήσουν άμεσα τη χρήση του και να επικοινωνήσουν με τον πωλητή ή την πλατφόρμα από την οποία το αγόρασαν για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής ή αποζημίωσης.