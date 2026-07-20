«Η ζωή είναι καλύτερη με τα μικρά μου κρουασανάκια», έγραψε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

Με μία νέα, τρυφερή ανάρτηση επέστρεψε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, καθώς επέλεξε να δημοσιεύσει ορισμένα στιγμιότυπα αγκαλιά με τους γιους της.

Η παρουσιάστρια, φαίνεται πως απολαμβάνει ιδιαίτερες στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς, έχοντας στο πλευρό της τους δύο της γιους, δηλώνοντας μάλιστα ότι η ζωή είναι καλύτερη μαζί τους.

Όπως όλα δείχνουν η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, δημιουργεί νέες καλοκαιρινές αναμνήσεις με την οικογένειά της, ενώ δεν δίστασε να αποκαλύψει στους διαδικτυακούς της φίλους το χαριτωμένο παρατσούκλι που τους έχει χαρίσει.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε εμφανίζεται η ίδια μέσα σε μαγιό να φιλάει τρυφερά τα πόδια του γιου της όσο απολαμβάνει την ηλιοθεραπεία της.

Σε άλλο στιγμιότυπο, κρατά και τα δύο της παιδιά στην αγκαλιά της, με την ίδια να έχει ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό της, ενώ σε άλλες φωτογραφίες εμφανίζεται μόνη της να ποζάρει στον φακό της κάμερας.

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«Η ζωή είναι καλύτερη με τα μικρά μου κρουασανάκια», έγραψε στο συνοδευτικό κείμενο, αποτυπώνοντας ένα μέρος των συναισθημάτων της για την οικογένειά της.

{https://www.instagram.com/p/Da-2h4uiNVB/?hl=el&img_index=4}