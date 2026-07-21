Δυο αμερικανοί τουρίστες τραυματίστηκαν ελαφρά στα χέρια.

Επεισόδιο με μαχαίρι σημειώθηκε το πρωί στη νότια είσοδο της Ακρόπολης, όταν ένας άνδρας που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα επιτέθηκε απρόκλητα σε δύο Αμερικανούς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας, που κρατούμε μαχαίρι, απειλούσε διερχόμενους πολίτες, ενώ εντέλει τραυμάτισε το ζευγάρι των τουριστών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας έχει τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι, ενώ η γυναίκα φέρει τραύμα στο χέρι.

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Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, οι οποίοι ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον δράστη, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

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