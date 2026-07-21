Επεισόδιο με μαχαίρι σημειώθηκε το πρωί στη νότια είσοδο της Ακρόπολης, όταν ένας άνδρας που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα επιτέθηκε απρόκλητα σε δύο Αμερικανούς.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας, που κρατούμε μαχαίρι, απειλούσε διερχόμενους πολίτες, ενώ εντέλει τραυμάτισε το ζευγάρι των τουριστών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας έχει τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι, ενώ η γυναίκα φέρει τραύμα στο χέρι.
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Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, οι οποίοι ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον δράστη, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.
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