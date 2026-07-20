Καυτές αέριες μάζες από την Αφρική επηρεάζουν ήδη μεγάλο μέρος της Ελλάδας με τον υδράργυρο να έχει χτυπήσει «κόκκινο».

Στην κορύφωσή του αναμένεται να φτάσει την Τρίτη το κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 42 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του MEGA Γιάννη Καλλιάνου, η Τρίτη θα είναι μια ημέρα με έντονη ζέστη σε ολόκληρη σχεδόν την επικράτεια, καθώς θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Μόνο στα ορεινά τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές μπόρες.

Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε ακραία επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν από 36 έως 40 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια ηπειρωτικά, 39 έως 41 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα, έως 42 βαθμούς στη Θεσσαλία, περίπου 40 βαθμούς στην ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια, έως 41 βαθμούς στην ανατολική Πελοπόννησο, 36 έως 40 βαθμούς στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου, έως 40 βαθμούς στην Κρήτη και τη Ρόδο. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 26 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα παραμείνει επίσης αίθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 37 βαθμούς.

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Η πορεία του καύσωνα

Οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και την Τετάρτη, με τον υδράργυρο να φτάνει εκ νέου σε αρκετές περιοχές τους 39 έως 42 βαθμούς Κελσίου.Η ατμόσφαιρα θα παραμείνει αποπνικτική στις περισσότερες περιοχές, καθώς η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ οι άνεμοι δεν αναμένεται να δημιουργήσουν σημαντική βελτίωση των συνθηκών. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα επιβαρύνουν κυρίως τα ηπειρωτικά τμήματα, όπου η ζέστη θα είναι εντονότερη.

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Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η αποκλιμάκωση της ζέστης αναμένεται από την Πέμπτη, οπότε και προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση των θερμοκρασιών. Η αλλαγή του καιρού αναμένεται από την Πέμπτη, οπότε προβλέπεται σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας και αποκλιμάκωση του καύσωνα.

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Καυτές αέριες μάζες από την Αφρική «ψήνουν» τη χώρα – Στο κόκκινο ο υδράργυρος

Καυτές αέριες μάζες που προέρχονται από τη βόρεια Αφρική επηρεάζουν ήδη μεγάλο μέρος της Ελλάδας, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και δημιουργώντας συνθήκες έντονου καύσωνα. Ο υδράργυρος έχει χτυπήσει «κόκκινο», με πολλές περιοχές της χώρας να καταγράφουν θερμοκρασίες κοντά ή και πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Το κύμα ζέστης αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τοπικά ακόμη και τους 42 βαθμούς. Οι θερμότερες συνθήκες εντοπίζονται κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου η απουσία θαλάσσιας επίδρασης ενισχύει την άνοδο της θερμοκρασίας. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η θερμική επιβάρυνση σε Θεσσαλία, δυτική Ελλάδα, ανατολική Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο.

H ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

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