Γιατί η Αμαλίας δεν πρόκειται να απαντήσει στις επιθέσεις που δέχεται από την «τρόικα» του ΣΥΡΙΖΑ- Κέρδος ότι αποδεικνύεται πως ο Τσίπρας δεν έφτιαξε τον «ΣΥΡΙΖΑ 2.0».

Κάποιες πρώτες σκέψεις για τις επιπτώσεις που ενδεχομένως ή δεν θα έχουν στην ΕΛ.Α.Σ. οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και κάποιες πρώτες απαντήσεις στα πρώτα ερωτήματα:

-Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να καθηλώσει δημοσκοπικά την ΕΛ.Α.Σ., αποκόπτοντάς της ένα ποσοστό που δεν θα της επιτρέψει να «χτυπήσει στα ίσα» τη ΝΔ στις επόμενες εκλογές; Το ερώτημα είναι υπαρκτό καθώς η Κουμουνδούρου μπορεί να της κόψει με τα σημερινά δεδομένα από 1,5% έως και 2,5%, αναλόγως του χρόνου που θα διεξαχθούν οι εκλογές. Η αλήθεια είναι πως έχει ρίσκο η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να μην έχει απέναντί του τον (εναπομείνοντα, έστω και πολύ μικρό) ΣΥΡΙΖΑ. Αν όμως συνεργαζόταν μαζί του οι απώλειες που θα είχε θα ήταν πολύ μεγαλύτερες καθώς θα κατηγορούνταν ότι δεν δημιούργησε ένα νέο κόμμα αλλά τον ...ΣΥΡΙΖΑ 2.0! Έτσι το ποσοστό που θα χάσει από την «τρόικα» της Κουμουνδούρου θα μπορέσει να το διεκδικήσει (και πιθανόν να το λάβει και πολλαπλάσιο) από ευρύτερα εκλογικά ακροατήρια.

-Πόσο θα κοστίσει στην ΕΛ.Α.Σ. η πολιτική αντιπαράθεσή της με τον ΣΥΡΙΖΑ; Η Αμαλίας δεν πρόκειται να μπει σε καμία πολιτική αντιπαράθεση με την «τρόικα» της Κουμουνδούρου και θα αγνοήσει τις εναντίον της επιθέσεις. «Οποιαδήποτε εμπλοκή με την τοξικότητα κοστίζει» είναι η θέση της που θα προσπαθήσει να τηρήσει ως κόρη οφθαλμού όλο το επόμενο διάστημα.

-Τι θα γίνει με τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν με στόχο να μπουν στα ψηφοδέλτια της ΕΛ.Α.Σ.; Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καταστήσει απολύτως σαφές πως δεν έχει καμία σχέση με κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, καθώς θέση του είναι πως η ΕΛ.Α.Σ. δεν ιδρύθηκε από τη Βουλή αλλά από την κοινωνία.