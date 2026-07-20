Οι αντιδράσεις των κομμάτων για την ομιλία Μητσοτάκη στην ΚΟ της ΝΔ.

Τα πυρά τους κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μετά την ομιλία του πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

«Μετεξεταστέος στα οικονομικά, άριστος στις αλχημείες και με συμπτώματα αμνησίας και αφωνίας για τον εκλεκτό του στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Μελά», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τα λεγόμενα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Ο πρωθυπουργός δεν θεωρεί σοβαρό το ΠΑΣΟΚ, που πρότεινε τη δωρεάν μετακίνηση των νέων, ένα μέτρο στήριξης της νέας γενιάς με κόστος 35 εκατομμύρια ευρώ, αλλά θεωρεί σοβαρό τον εαυτό του, που πέταξε 30 εκατομμύρια από τα χρήματα των φορολογουμένων για την πανεπιστημιακή αστυνομία που δεν λειτούργησε ποτέ», επεσήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Ο Κώστας Τσουκαλάς συμπλήρωσε πως «καλύτερα ο πρωθυπουργός να μη μιλά για μαθηματικά και αριθμούς», γιατί «ως συνήθως τα κάνει μαντάρα». Όσον αφορά την 13η σύνταξη «έχει συμφωνήσει πλήρως με την κοστολόγηση μας ο ίδιος, αλλά δεν ξέρει ή δεν θέλει να κάνει αφαιρέσεις αναδρομικών, φόρων , εισφορών και των ποσών που κοστίζει το επίδομα των 300 ευρώ που δίνει. Μετεξεταστέος και πάλι στα οικονομικά, άριστος στις αλχημείες», συνέχισε.

Στην ίδια δήλωση, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «κατέρρευσε» ο «χάρτινος πύργος των δήθεν παθογενειών που έχτιζε με μαεστρία διαστρεβλώσεων η κυβέρνηση. Αποδείχτηκε και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα “γαλάζιο” σκάνδαλο διασπάθισης δημοσίου και ευρωπαϊκού χρήματος που υποθήκευσε το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Μαζί με την κατάρρευση έγινε και ένα θαύμα. Ο κ. Μητσοτάκης ξέχασε τον κ. Μελά που ο ίδιος διόρισε διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλιώς δεν εξηγείται η αφωνία του μετά την καταδίκη του στενού του συνεργάτη».

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Τέλος, διεμήνυσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «η δικαιοσύνη δεν είναι σφαίρα για να πρέπει να την φάει κάποιος για να σωθεί ο αρχηγός ούτε ο πρωθυπουργός μιας χώρας είναι “αφεντικό” για να έχει ανάγκη πολιτικούς σωματοφύλακες για να μην αναλάβει την ευθύνη».

ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης αξιοποιεί την κατάσταση στα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης

Το ΚΚΕ από την πλευρά του επεσήμανε πως είναι προφανές ότι ο πρωθυπουργός «αξιοποιεί την κατάσταση στα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης», με τα οποία «μοιράζεται κοινή στρατηγική, για να εμφανίσει ως “δικαιωμένη” την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και να ζητήσει από τον λαό “λευκή επιταγή” για τη συνέχισή της».

Αυτό άλλωστε, συνεχίζει η ανακοίνωση του ΚΚΕ, προδιαγράφουν τόσο οι προτάσεις της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση όσο και η αντιπαράθεσή της με τα άλλα κόμματα για τις «κοστολογημένες προτάσεις», αφού «κοινή συνισταμένη όλων τους είναι να λογίζονται ως “κόστος” οι ανάγκες του λαού προκειμένου να πιάνονται τα ματωμένα πλεονάσματα, να εξασφαλίζεται η τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ και να διαιωνίζεται η φοροασυλία του κεφαλαίου».

Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση «μοναδική σταθερή δύναμη είναι το ΚΚΕ, που υπερασπίζεται με συνέπεια τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα και η ενίσχυσή του είναι εγγύηση για να δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής», καταλήγει ο Περισσός.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε την αριστεία του στην ανευθυνότητα

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη υπενθύμισε στους πολίτες «τις νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες του, τις οποίες επιχειρεί, με τη συνταγματική αναθεώρηση, να τις επιβάλλει στον καταστατικό χάρτη της χώρας», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η Κουμουνδούρου σχολιάζει ότι ο πρωθυπουργός «υπενθύμισε την αριστεία του στην ανευθυνότητα: Για την ακρίβεια φταίνε οι διεθνείς εξελίξεις, για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης του φταίνε οι δήθεν διαχρονικές παθογένειες».

Εξάλλου, κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη για «θράσος» επειδή «για μία ακόμα φορά αντί να απολογηθεί για τους υπουργούς, τους βουλευτές και τα στελέχη της ΝΔ που κατηγορούνται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να κατηγορήσει την αντιπολίτευση για “λάσπη”. Και βεβαίως είχε το θράσος να επαναφέρει την άθλια προπαγάνδα περί ευθυνών της Αριστεράς για τις πρόσφατες δολοφονικές επιθέσεις κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη».

Σε κάθε περίπτωση, «η απάντηση στον κ. Μητσοτάκη θα δοθεί πολύ σύντομα από τους πολίτες. Και θα είναι συντριπτική», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.