Γιατί είναι ανέφικτη η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο νόμος Πιερρακάκη πρέπει να καταργηθεί και φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων να απορροφηθούν στην τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση» αναφέρει η ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ με την οποία σχολιάζει τις θέσεις της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Οι 6.000 φοιτητές που φοιτούν στα «μη κερδοσκοπικά (ο ...Θεός να τα κάνει) Πανεπιστήμια» έχουν δώσει εξετάσεις, δεν έπιασαν τη βάση εισαγωγής, δεν πέρασαν στα δημόσια ΑΕΙ και κατέφυγαν στη λύση των ιδιωτικών Πανεπιστημίων. Όπου εκεί δεν χρειάζεται η βάση εισαγωγής, αλλά να ...ξηλώνεται η οικογένειά του!

Αν όμως στα δημόσια ΑΕΙ μπουν οι 6.000 σπουδαστές των ιδιωτικών Πανεπιστημίων γιατί να μην μπουν και οι συνολικά 30.000 που έμειναν εκτός γιατί δεν έπιασαν τη βάση; Σε πηγάδι ...κατούρησαν; Ποιος νόμος θα το επιτρέψει αυτό;

Η Κουμουνδούρου ας αντιπολιτευτεί τον Τσίπρα λίγο σοβαρότερα...

Β.Σκ.