Η παραγωγικότητα εργασίας στον βιομηχανικό τομέα παραμένει υψηλότερη από εκείνη των περισσότερων κλάδων της ελληνικής οικονομίας και είναι κατά 60% υψηλότερη σε σύγκριση με το σύνολο της οικονομίας.

Θετική εικόνα παρουσίασε η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα τον Μάιο, καταγράφοντας αύξηση περίπου 4% σε ετήσια βάση, την ώρα που στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώθηκε οριακή υποχώρηση κατά 0,3%. Την ίδια στιγμή, η παραγωγικότητα εργασίας στην ελληνική Βιομηχανία διαμορφώνεται στο 74% του μέσου όρου της ΕΕ, σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο εξελίξεων στη Βιομηχανία του ΙΟΒΕ για τον Ιούλιο του 2026.

Ειδικότερα, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 3,9% τον Μάιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ενώ στη Μεταποίηση η παραγωγή ενισχύθηκε κατά 3,7%. Παράλληλα, οι εξαγωγές της Βιομηχανίας κατέγραψαν άνοδο 5,6% τον Απρίλιο. Ωστόσο, το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε στα 3,5 δισ. ευρώ, έναντι 3,2 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο έναν χρόνο νωρίτερα. Στο μέτωπο των επιχειρηματικών προσδοκιών, ο σχετικός δείκτης στη Βιομηχανία υποχώρησε τον Ιούνιο στις 109 μονάδες, από 113,9 μονάδες τον Μάιο. Παρά την κάμψη, πάντως, διατηρήθηκε σε υψηλότερο επίπεδο σε σύγκριση με τις 107,6 μονάδες που είχαν καταγραφεί έναν χρόνο νωρίτερα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει το ΙΟΒΕ στην παραγωγικότητα εργασίας στη Βιομηχανία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δελτίου, η παραγωγικότητα διαμορφώθηκε το 2025 στα 56,6 χιλ. ευρώ ανά εργαζόμενο, σε σταθερές τιμές του 2020, επίπεδο που αντιστοιχεί στο 74% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως επισημαίνεται, η κρίση χρέους ανέκοψε την πορεία σύγκλισης της παραγωγικότητας της ελληνικής Βιομηχανίας με την υπόλοιπη Ευρώπη, ωστόσο τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ανάκαμψη. Η παραγωγικότητα εργασίας στον βιομηχανικό τομέα παραμένει υψηλότερη από εκείνη των περισσότερων κλάδων της ελληνικής οικονομίας και είναι κατά 60% υψηλότερη σε σύγκριση με το σύνολο της οικονομίας.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελληνική Βιομηχανία βρίσκεται στη 13η θέση ως προς την παραγωγικότητα εργασίας, φτάνοντας στο 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου όταν η σύγκριση γίνεται σε τρέχουσες τιμές. Αντίθετα, η ελληνική οικονομία συνολικά κατατάσσεται στην 25η θέση, με την παραγωγικότητα να αντιστοιχεί μόλις στο 53% του μέσου όρου της ΕΕ το 2025. Μεταξύ των επιμέρους βιομηχανικών κλάδων, την υψηλότερη παραγωγικότητα εργασίας εμφανίζει η διύλιση, με 327 χιλ. ευρώ ανά εργαζόμενο. Ακολουθούν η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, με 217 χιλ. ευρώ ανά εργαζόμενο, και τα βασικά μέταλλα, με 150 χιλ. ευρώ, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για το 2024. Το ΙΟΒΕ διαπιστώνει παράλληλα ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων παραγωγικότητας και των μέσων αμοιβών των εργαζομένων.

Στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε περαιτέρω τον Ιούνιο, με τον σχετικό δείκτη να ενισχύεται στις 108,3 μονάδες από 107,7 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη. Θετική ήταν και η εξέλιξη στην αγορά εργασίας, καθώς το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 7,1% τον Μάιο, από 8% έναν χρόνο νωρίτερα. Σε ετήσια βάση, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 10,3%, ενισχύοντας την εικόνα σταδιακής αποκλιμάκωσης της ανεργίας.