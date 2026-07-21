Αντιδράσεις ΣΥΡΙΖΑ για το νομοσχέδιο Μενδώνη για την διαχείριση μνημείων και μουσείων.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το νέο νομοσχέδιο για την ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σε ανακοίνωσή του το κόμμα της Κουμουνδούρου κάνει λόγο για «ένα ακόμη βήμα εμπορευματοποίησης του πολιτισμού», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να μεταφέρει τη διαχείριση της ιστορίας, των μνημείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς στη λογική της αγοράς και του κέρδους.

«Ο πολιτισμός δεν είναι εταιρεία»

«Η πολιτιστική μας κληρονομιά δεν είναι προϊόν κερδοφορίας», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας την υπουργό Πολιτισμού ότι αντιμετωπίζει την πολιτιστική κληρονομιά ως «επιχειρηματικό προϊόν προς εκμετάλλευση».

«Πρόκειται για μια επικίνδυνη ιδεολογική επιλογή που υπονομεύει τον δημόσιο χαρακτήρα της πολιτιστικής πολιτικής και απαξιώνει τον θεσμικό ρόλο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Ο ελληνικός πολιτισμός δεν είναι εταιρεία αφορά τη συλλογική μνήμη, είναι δημόσιο αγαθό και η προστασία του αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας. Θα έπρεπε να ντρέπονται ο κ. Μητσοτάκης και η κα. Μενδώνη που με fast track διαδικασίες, με την κοινωνία απούσα και το κοινοβούλιο σε θερινούς και προεκλογικούς ρυθμούς, φέρνουν έναν τέτοιο χυδαίο νόμο. Τόσοι είναι » καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.