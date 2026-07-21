Ο πρόεδρος της Βουλής υποδέχθηκε στο γραφείο του τη νέα πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και της ευχήθηκε κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα.

Λίγες ημέρες μετά την εκλογή της στην προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου είχε την πρώτη συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος την υποδέχτηκε στο γραφείο του ευχόμενός της να είναι «καλορίζικη» και κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα.

Η Ρένα Δούρου από την πλευρά της, δεσμεύτηκε να δώσει τη «μάχη απέναντι στην απαξίωση της πολιτικής και των κοινοβουλευτικών θεσμών», ενώ με αφορμή τη «μαύρη» επέτειο του «Αττίλα», τόνισε πως «για την Αριστερά είναι πάντα επίκαιρος ο αγώνας της υπεράσπισης των κοινοβουλευτικών θεσμών, διότι δεν ξεχνάμε πόσο εύκολο είναι να διολισθήσει η Δημοκρατία σε μια εθνική καταστροφή».

«Η κατά τα άλλα πολιτισμένη Ευρώπη και γενικότερα ο δυτικός κόσμος μπορεί να πήγε με τη σωστή πλευρά της Ιστορίας σε ό,τι αφορά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά 52 χρόνια μετά την εισβολή του Αττίλα, λέξη δεν λέγεται για τον στρατό κατοχής στην Κύπρο», επισήμανε από την πλευρά του ο Νικήτας Κακλάμανης, υπογραμμίζοντας πως «καμία λύση, όποια και να βρεθεί, δεν θα μπορεί να είναι δίκαιη με στρατό κατοχής στο νησί».

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