Δήλωση της Ρένας Δούρου με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή της 20ής Ιουλίου 1974 στην Κύπρο.

Η Ρένα Δούρου επισημαίνει την ανάγκη επανεκκίνησης των συνομιλιών για δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό. Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή της 20ής Ιουλίου 1974 στην Κύπρο, η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Σαν σήμερα, πριν από 52 χρόνια ξεκινούσε ο “Αττίλας”, η παράνομη τουρκική εισβολή στην Κύπρο, με την ανάμειξη των ΗΠΑ και το πρόσχημα που είχε προσφέρει στην Τουρκία, πέντε μέρες νωρίτερα, το προδοτικό πραξικόπημα κατά του Προέδρου Μακαρίου με τη σφραγίδα της Ελληνικής δικτατορίας και της ΕΟΚΑ Β’. Ο απολογισμός ήταν τραγικός: χιλιάδες νεκροί, τραυματίες, αγνοούμενοι ακόμη και σήμερα, κατάληψη εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και πάνω από 200.000 πρόσφυγες. Μια πληγή που παραμένει ανοικτή ως σήμερα καθώς συνεχίζονται η παράνομη στρατιωτική κατοχή και η διχοτόμηση του νησιού ενώ δυστυχώς η ΕΕ έχει καταστήσει την Τουρκία απαραίτητο εταίρο των αμυντικών της προγραμμάτων.

Η διπλωματική κινητικότητα των τελευταίων ημερών ενόψει της επίσκεψης του Αντόνιο Γκουτιέρεζ, ΓΓ του ΟΗΕ, στην Κύπρο, 16 χρόνια μετά από εκείνη του Μπαν Κι Μουν, επαναφέρει επιτακτικά την ανάγκη της επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ παραμένει προσηλωμένος στη θέση της επανεκκίνησης των συνομιλιών για δίκαιη και βιώσιμη λύση, που θα στηρίζεται στα όσα αποφασίστηκαν στο Κρανς Μοντανά, που ατυχώς δεν προχώρησαν λόγω της αδιάλλακτης στάσης της Τουρκίας καθώς και στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ, προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Για μια λύση που θα στηρίζεται στη βάση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, μία ιθαγένεια, μία κυριαρχία και μία διεθνή προσωπικότητα, χωρίς εγγυήσεις τρίτων και τουρκικά κατοχικά στρατεύματα. Τη μόνη λύση στη βάση του διεθνούς δικαίου που μπορεί να τερματίσει πραγματικά το κεφάλαιο του «Αττίλα» μακριά από επικίνδυνες, για τα συμφέροντα του νησιού, ευθυγραμμίσεις στο πλαίσιο συμμαχιών που υπηρετούν συμφέροντα τρίτων όπως, ενδεικτικά, το Ισραήλ, που πρωταγωνιστεί στη γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα και των ΗΠΑ που συνεχίζουν τον πόλεμο κατά του Ιράν, αποσταθεροποιώντας το σύνολο της περιοχής».

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