Η νέα επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αναμένεται να αναλάβει άμεσα πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στον κοινοβουλευτικό συντονισμό όσο και στην προσπάθεια πολιτικής ανασύνταξης του κόμματος.

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, πραγματοποιείται σήμερα η εκλογή του νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

Η Ρένα Δούρου είναι η μοναδική υποψήφια για τη θέση, μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για την ανάληψη της ηγεσίας της Κ.Ο.

Η ψηφοφορία διεξάγεται στη Βουλή μεταξύ των οκτώ ενεργών βουλευτών του κόμματος, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται τόσο στη συμμετοχή όλων των μελών όσο και στο εάν η υποψηφιότητα της Ρένας Δούρου θα λάβει καθολική στήριξη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από τους πρώτους που άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα ήταν ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Γιάννης Αμανατίδης, καθώς και ο Νίκος Παππάς.

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Το μήνυμα της Ρένας Δούρου

Ενόψει της εκλογικής διαδικασίας, η Ρένα Δούρου απηύθυνε επιστολή προς τους βουλευτές, τα μέλη και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάζοντας τις βασικές πολιτικές της προτεραιότητες. Στο μήνυμά της υπογραμμίζει ότι η σημερινή δύσκολη κατάσταση του κόμματος μπορεί να αναστραφεί, θέτοντας ως στόχο την ενότητα, τη συλλογική λειτουργία και την ανασυγκρότηση της παράταξης.

Όπως επισημαίνει, η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει επιτελέσει ουσιαστικό κοινοβουλευτικό έργο από το 2023 έως σήμερα, ασκώντας, όπως αναφέρει, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση.

Αναφερόμενη στην εσωκομματική κρίση, κάνει λόγο για ανεξαρτητοποιήσεις και παραιτήσεις που αποδυνάμωσαν την Κοινοβουλευτική Ομάδα, χωρίς όμως – όπως σημειώνει – να την απαξιώσουν.

«Η κατάσταση αυτή είναι αναστρέψιμη», υπογραμμίζει, προσθέτοντας ότι η ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ και η προετοιμασία του για τις επόμενες εκλογές, είτε με ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα, πρέπει να ξεκινήσει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Η ίδια καλεί σε ενότητα, συλλογική προσπάθεια και υπέρβαση προσωπικών ανταγωνισμών, υποστηρίζοντας ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για την αναγέννηση του κόμματος και τη διαμόρφωση ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου απέναντι στην κυβέρνηση.

{https://x.com/RenaDourou/status/2078127768479383635}

Η ανάδειξη νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια αναδιοργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί τις εσωκομματικές ανακατατάξεις και να διαμορφώσει τη στρατηγική του για το επόμενο διάστημα.