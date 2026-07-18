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Το σημαντικότερο «κλειδί» είναι ότι η άρση χορηγείται μόνο μία φορά ανά οφειλέτη, ενώ δεν λειτουργεί αναδρομικά για απαιτήσεις που γεννήθηκαν πριν ενημερωθεί η τράπεζα.

Η νέα διαδικασία για την άρση κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών ανοίγει ένα παράθυρο για οφειλέτες της εφορίας, κρύβει όμως και σημεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Η αίτηση, τα στοιχεία που πρέπει να δηλωθούν, τα πολλαπλά κατασχετήρια και ο χρόνος από τον οποίο αποδεσμεύονται τα ποσά είναι μερικά μόνο από τα κρίσιμα βήματα. Το σημαντικότερο «κλειδί» είναι ότι η άρση χορηγείται μόνο μία φορά ανά οφειλέτη, ενώ δεν λειτουργεί αναδρομικά για απαιτήσεις που γεννήθηκαν πριν ενημερωθεί η τράπεζα.

Ο οδηγός παραθέτει το Dnews.gr παρουσιάζει μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι, τι πρέπει να κάνουν και ποια λάθη να αποφύγουν για να μη βρεθούν προ εκπλήξεων.

1. Ποιοι μπορούν να ζητήσουν άρση κατάσχεσης λογαριασμού;

Η νέα διαδικασία αφορά οφειλέτες με βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, στους οποίους έχουν επιβληθεί κατασχέσεις απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων υπόχρεων προσώπων. Η άρση χορηγείται εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 18 του ν. 5313/2026.

2. Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Η αίτηση γίνεται μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE και απευθύνεται στην υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής.

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3. Τι γίνεται αν υπάρχουν περισσότερα από ένα κατασχετήρια;

Εάν η ίδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης έχει επιβάλει περισσότερα κατασχετήρια, στην αίτηση πρέπει υποχρεωτικά να αναγραφούν τα στοιχεία όλων.

4. Ποια προσωπικά στοιχεία πρέπει να δηλωθούν;

Για φυσικό πρόσωπο απαιτούνται ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και ΑΦΜ. Για νομικό πρόσωπο πρέπει να δηλωθούν η επωνυμία και ο ΑΦΜ.

5. Ποια στοιχεία της τράπεζας και της κατάσχεσης χρειάζονται;

Ο αιτών πρέπει να αναφέρει τον ΑΦΜ και τα στοιχεία ή την επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος ή του άλλου υπόχρεου προσώπου όπου επιβλήθηκε η κατάσχεση. Χρειάζονται επίσης ο αριθμός και η ημερομηνία της κατάσχεσης, καθώς και η υπηρεσία που την επέβαλε.

6. Πόσο γρήγορα εξετάζεται η αίτηση;

Η απόφαση ορίζει ότι η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει την αίτηση «το συντομότερο δυνατό», χωρίς να καθορίζει συγκεκριμένο αριθμό ημερών. Παράλληλα, μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία από τον οφειλέτη.

7. Ποιος αποφασίζει αν θα αρθεί η κατάσχεση;

Η απόφαση λαμβάνεται, μετά τον απαιτούμενο έλεγχο, από τον αρμόδιο για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής προϊστάμενο της αντίστοιχης φορολογικής ή τελωνειακής υπηρεσίας, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται σωρευτικά οι νόμιμες προϋποθέσεις.

8. Μπορεί ένας οφειλέτης να πάρει την άρση περισσότερες από μία φορές;

Όχι με βάση τη συγκεκριμένη διαδικασία. Η απόφαση άρσης εκδίδεται άπαξ ανά οφειλέτη. Εάν μετά την άρση επιβληθούν νέες κατασχέσεις, δεν χορηγείται ξανά άρση με τις ίδιες διατάξεις.

9. Η άρση γίνεται αυτόματα στην τράπεζα;

Η διαδικασία άρσης στα πιστωτικά ιδρύματα και στα ιδρύματα πληρωμών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική έκδοση, ακολουθείται έντυπη διαδικασία.

10. Τι γίνεται εάν απορριφθεί η αίτηση;

Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ή ο οφειλέτης εμπίπτει σε προβλεπόμενη εξαίρεση, ενημερώνεται για τον λόγο απόρριψης μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου».

11. Τι γίνεται με τα χρήματα μετά την άρση της κατάσχεσης;

Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ποσά από απαιτήσεις που γεννιούνται μετά τη γνωστοποίηση της άρσης στην τράπεζα ή στον άλλο υπόχρεο φορέα αποδεσμεύονται και αποδίδονται κατά νόμο. Αντίθετα, ποσά από απαιτήσεις που είχαν γεννηθεί πριν από τη γνωστοποίηση εξακολουθούν να αποδίδονται στο Δημόσιο.

12. Μπορεί να χαθεί η άρση αφού χορηγηθεί;

Ναι. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται πλέον σωρευτικά οι προϋποθέσεις του νόμου, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει να λάβει άμεσα τα αναγκαία αναγκαστικά και λοιπά μέτρα για να συνεχιστεί η διαδικασία διοικητικής εκτέλεσης.