Υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρις τη χώρας τις επόμενες ημέρες. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού σύμφωνα με τον Μαρουσάκη.

Αρχίζει και ανεβαίνει ο υδράργυρος, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες, τις πιο θερμές ημέρες του μέχρι τώρα καλοκαιριού. Περιμένουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο και στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας αυτή η πολύ θερμή αέρια μάζα, η οποία στροβιλίζεται εδώ και αρκετές ημέρες προς την κεντρική Μεσόγειο, να μας στείλει κάπως πιο έντονα θερμά κύματα.

Η θερμοκρασία θα ανέβει και για λίγες ημέρες θα είμαστε κοντά στους 40 βαθμούς. Επομένως οι πιο ζεστές ημέρες, μέχρι τώρα για το καλοκαίρι, θα είναι οι επόμενες 3 με 4 ημέρες, από αύριο, αλλά κυρίως Κυριακή Δευτέρα και Τρίτη, θα συναντήσουμε θερμοκρασίες κοντά στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, για περιοχές που βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα, η ημέρα ξεκινάει με ηλιοφάνεια, σιγά σιγά όμως καθώς πηγαίνουμε προς τις απογευματινές ώρες, πρώτα σε ορεινούς και ημιορεινούς όγκους, αργότερα και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο, θα δούμε να σχηματίζονται καταιγιδοφόρα νέφη που θα δώσουν μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες, προς τη βόρεια - βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα.

Τα μελτέμια θα επιμείνουν με αυξομειώσεις, ιδιαίτερα προς την πλευρά του Αιγαίου. Θα φθάνουν σε εντάσεις τα 5 με 6 ακόμη και τα 7 μποφόρ. Στη νότια Κρήτη οι εντάσεις των βοριάδων είναι πιθανόν να προσεγγίζουν τα επίπεδα θυέλης.Και η περιοχή των Κυκλάδων όπου θα δούμε ακόμα και κοντά στα 8 μποφόρ.

Μέσα στο Ιόνιο, οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν, κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα θα μπαίνει άνεμος με μέγιστες και τοπικά ισχυρές εντάσεις. Σε συνδυασμό με την έντονη ξηρότητα και τις υψηλές θερμοκρασίες, είναι αρκετά εύκολο να ξεκινήσει και να εξαπλωθεί μία πυρκαγιά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι πιο αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές, εντοπίζονται σήμερα προς το εσωτερικό της κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, τη δυτική Στερεά, σε εσωτερικές περιοχές της Πελοποννήσου, ακόμη όμως και προς τη νότια Κρήτη.

Τις επόμενες ημέρες (Δευτέρα με Τρίτη) ενδέχεται να ξεπεράσουμε και τους 40 βαθμούς. Θα υπάρξουν αρκετές περιοχές που θα φλερτάρουν τοπικά με τους 40 βαθμούς ενώ μπορεί και να τις ξεπεράσουν.

Είμαστε στα όρια του καύσωνα, γιατί και αργά το μεσημέρι ανεβαίνει ο υδράργυρος και πλέον κάνει περισσότερη ζέστη και το πρωί και το βράδυ.

Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αυτό το θερμό κύμα που μας έρχεται από την κεντρική Μεσόγειο ως μίνι καύσωνας. Δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, δύο με τρεις ημέρες περιμένουμε αυτές τις τιμές και τοπικά θα τηρούνται και τα επιστημονικά κριτήρια για τον ορισμό του καύσωνα.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Σήμερα στην Αττική, πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες και σήμερα. Δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο, ενώ το μελτέμι ανεβάζει ένταση. Και τις επόμενες ημέρες περιμένουμε ισχυρούς και πολύ ισχυρούς βόρειους ανατολικούς ανέμους. Επομένως και ο νομός Αττικής, βρίσκεται στο υψηλό επίπεδο κινδύνου, σε ότι αφορά τις πυρκαγιές. Η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, η ημέρα ξεκινάει με πολύ καλές καιρικές συνθήκες, παρ'όλα αυτά αργά το απόγευμα θα βγουν σύννεφα στη γύρω ορεινή ζώνη. Θα έχουν βγει και καταιγιδοφόρα νέφη προς το εσωτερικό της κεντρικής Μακεδονίας. Οι καταιγίδες, καθώς θα σβήνουν θα κάνουν ένα πέρασμα και από τη Θεσσαλονίκη, με διάσπαρτες βροχές μπόρες ή ηλεκτρικές εκκενώσεις. Οι άνεμοι ασθενείς.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Θα επιμείνουν τα μελτέμια και τις επόμενες ημέρες. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα ακόμη και Τρίτη, θα βλέπουμε με αυξομειώσεις.

Το επόμενο 10ήμερο θα έχουμε έντονες καιρικές μεταβολές στη χώρα. Αυτό σημαίνει οτι από την πολλή ζέστη που θα κρατήσει μέχρι περίπου και την Τρίτη με θερμοκρασίες ίσως και πάνω από τους 40 βαθμούς, θα οδηγηθούμε στο άλλο άκρο, με έντονη αστάθεια, έντονες βροχές, καταιγίδες, κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας.

Επομένως η επόμενη εβδομάδα μετά και την Τετάρτη θα είναι επικίνδυνη λόγω μπουρινιών, ενώ μπορεί να έχουμε και χαλαζοπτώσεις.

Θα κατέβει μια πιο ψυχρή αέρια μάζα από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, θα συγκρουστεί με την πολύ θερμή που θα υπάρχει ήδη πάνω από τη χώρα μας, θα δημιουργήσει συνθήκες έντονης αστάθειας και η διαδικασία θα προκαλέσει φαινόμενα βροχών, καταιγίδων που θα είναι γενικά επικίνδυνα, μέχρι και το τέλος της επόμενης εβδομάδας, για να πάρει και πάλι το πάνω χέρι το καλοκαίρι, από τις αρχές της μεθεπόμενης εβδομάδας , με άνοδο του υδραργύρου, χωρίς όμως θερμοκρασιακές ακρότητες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk0kbsqbtbdt?integrationId=40599y14juihe6ly}