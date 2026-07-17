Σύγκρουση ανάμεσα στον Κώστα Τσουκαλά και τον Άδωνη Γεωργιάδη σημειώθηκε στο στούντιο του Action24 στον απόηχο της χθεσινής παραπομπής τεσσάρων βουλευτών της ΝΔ.

Ανέβηκε για τα καλά το θερμόμετρο στο στούντιο του Action24 όταν βρέθηκαν σε ένα απρόσμενο τετ α τετ οι Κώστας Τσουκαλάς και Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας ήταν καλεσμένος στην «Πρωινή Ζώνη», όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, για τις εξελίξεις με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο Κώστας Τσουκαλάς ήταν καλεσμένος για να βγει στον «αέρα» λίγη ώρα αργότερα, ωστόσο μόλις ο Άδωνις Γεωργιάδης τον είδε τον κάλεσε να αντιπαρατεθεί μαζί του με φόντο τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.

«Α, το καλό μας παιδί. Που μας έλεγε ότι έλεγα ψέματα ότι είχε ανανεωθεί για 5 χρόνια η θητεία των Ευρωπαίων εισαγγελέων και εγώ ήμουν ο ψεύτης που έλεγα ότι δεν είχε ανανεωθεί η θητεία και ο Τσουκαλάς ήταν ο φιλαλήθης. Έχετε απαντήσει; Για ελάτε εδώ», είπε αρχικά ο υπουργός Υγείας.

Εισερχόμενος στο στούντιο, ο κ. Τσουκαλάς είπε: «Ο κ. Γεωργιάδης θα έπρεπε να έχει κρυφτεί κανονικά. Πήγε κουβά. Δεν λέγατε, κ. υπουργέ, ότι δεν θα παραπεμφθεί κανένας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία;».

«Εγώ είχα πει, εδώ στο Action, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν αντέχει να τους βάλει στο αρχείο και τους 11 γιατί θα ξεφτιλιστεί και ότι θα παραπέμψει τρεις ή τέσσερις», απάντησε ο υπουργός Υγείας.

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«Είστε η μόνη κυβέρνηση που πετάει καπνογόνα γιατί τους παραπέμπουν» είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Στη συνέχεια, οι κ. Γεωργιάδης και Τσουκαλάς αντιπαρατέθηκαν για τη θητεία των Ευρωπαίων εισαγγελέων, ενώ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επέμεινε ότι το μείζον είναι ότι παραπέμφθηκαν στελέχη της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε «γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του κ. Ανδρουλάκη που συνελήφθησαν;», με τον κ. Τσουκαλά να απαντά για το στέλεχος της ΝΔ στο Ηράκλειο που «διώκεται για 10 εκατ. ευρώ» και δεν τον έχει απομακρύνει η ΝΔ.

Κλείνοντας την κουβέντα τους, ο υπουργός Υγείας είπε για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ότι «η παραπομπή δεν λέει απολύτως τίποτα και το ξέρετε κ. Τσουκαλά. Και οι τέσσερις θα αθωωθούν και εκεί παίξατε τα ρέστα σας», με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ να απαντά ότι «εσείς παίξατε τα ρέστα σας ότι δεν θα παραπεμφθούν. Είστε ξενόδουλοι για να ρίξετε τον Μητσοτάκη».

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