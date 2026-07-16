Καλή είναι η επιθετική επικοινωνιακή διαχείριση των κρίσεων, αλλά καλό θα είναι να μην τρελαθούμε κιόλας.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η γραμμή «αντεπίθεσης» που επιχειρεί συντεταγμένα η κυβέρνηση, μετά την άσκηση διώξεων σε 4 βουλευτές της ΝΔ και την αρχειοθέτηση για 9 ακόμα. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έδωσε τον τόνο με σφοδρότατη επίθεση τόσο στην αντιπολίτευση όσο και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σημειώνοντας πως «με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Καλή είναι η επιθετική επικοινωνιακή διαχείριση των κρίσεων, αλλά καλό θα είναι να μην τρελαθούμε κιόλας. Επειδή λοιπόν πέρα από το τεκμήριο της αθωότητας για όλους, υπάρχει η πραγματικότητα των ποινικών διώξεων, η «πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», πίσω από τις επικοινωνιακές περικοκλάδες, έχει ως εξής:

Τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος παραπέμπονται στη Δικαιοσύνη ως κατηγορούμενοι, για ένα αυταπόδεικτο και πανθομολογούμενο σκάνδαλο διαφθοράς και διασπάθισης κοινοτικών πόρων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ήδη δεκάδες φυσικά πρόσωπα δικάζονται και καταδικάζονται ο ένας μετά τον άλλον για απάτη με τις γεωργικές επιδοτήσεις, σε μία έρευνα που είναι ακόμα σε εξέλιξη και έχει πολλά ακόμα επεισόδια. Επιπλέον, οι ποινικές διώξεις αφορούν συνολικά 22 πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ο πρόεδρος του Οργανισμού το 2021 που επελέγη εν συνεχεία από τον κ. Μητσοτάκη και ως υποψήφιος Ευρωβουλευτής της ΝΔ και στελέχη πολιτικών γραφείων.

Είναι αυτός λόγος να πανηγυρίζει το Μέγαρο Μαξίμου; Σύμφωνα με τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη που ζητάει και τα ρέστα, είναι. «Εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι», το λένε στο χωριό μου αυτό. Και εκεί δεν παίρνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για βόδια.

Υ.Γ. Στις υποκλοπές, στα Τέμπη κλπ η κυβέρνηση αρνείται να σχολιάσει δικαστικούς ή εισαγγελικούς χειρισμούς, επικαλούμενη την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Σήμερα ωστόσο έσπευσε να της επιτεθεί και να προκαταλάβει ακόμα και τη δικαστική κρίση για όσους παραπέμπονται στο ακροατήριο, με υπουργούς να φθάνουν σε δημόσια πρόκληση για... στοίχημα για τη δικαστική απόφαση. Αλά καρτ ο σεβασμός στη διάκριση των εξουσιών;

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Υ.Γ2 Η επικοινωνιακή αντεπίθεση της κυβέρνησης, ίσως θα έπρεπε να προβληματίσει όσους από τους ιθύνοντες εισαγγελικούς λειτουργούς χειρίστηκαν την υπόθεση με τρόπο που οδήγησε σε αρχειοθετήσεις.

Υ.Γ.3 Κάπως έτσι προκύπτουν τα δημοσκοπικά ποιοτικά ευρήματα για την αλαζονεία της εξουσίας.

Ν.Α.