«Θα ζητήσουν στο ΠΑΣΟΚ συγγνώμη από τους 9 βουλευτές που "κρέμασαν στα μανταλάκια" και οι οποίοι τώρα απηλλάγησαν;», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

«Όσο το ΠΑΣΟΚ αλλοιώνει την πραγματικότητα, τόσο θα υποχωρεί στις μετρήσεις», τονίζουν κυβερνητικές πηγές απαντώντας στην κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, με αφορμή τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

«Σε αντίθεση με όσα ισχυρίζεται ο εκπρόσωπος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος την 1/4/2026 δήλωσε επί λέξει: "Η σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνιστά μια σοβαρή εξέλιξη. Αναμένουμε τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή των Ελλήνων, προκειμένου να γίνει αξιολόγηση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά".

»Δηλαδή, το αυτονόητο σε μια χώρα όπου ισχύει η αρχή της διάκρισης των εξουσιών.

»Αντιθέτως το κόμμα του μίλησε για "κυβέρνηση υποδίκων" προεξοφλώντας αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

»Θα ζητήσουν στο ΠΑΣΟΚ συγγνώμη από τους 9 βουλευτές που "κρέμασαν στα μανταλάκια" και οι οποίοι τώρα απηλλάγησαν;», καταλήγουν οι κυβερνητικές πηγές.