Το πρόγραμμα υποστηρίζει ανθρώπους με όραμα και δημιουργικότητα να αξιολογήσουν τη βιωσιμότητα της ιδέας τους και να κάνουν τα πρώτα τους επιχειρηματικά βήματα.

Ο επιταχυντής επιχειρηματικών ιδεών αρχικού σταδίου, VentureGarden Αθήνα, ο οποίος απευθύνεται σε κάθε άτομο, ανεξάρτητα από την ηλικία, την καταγωγή, τον προσανατολισμό ή το υπόβαθρό του, δέχεται αιτήσεις για τον 26ο κύκλο του έως την Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 8 εκπαιδευτικά εργαστήρια που πραγματοποιούνται σε διάστημα 6 εβδομάδων και υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω υποστήριξης από έμπειρους μέντορες. Ο 26ος κύκλος του VentureGarden Αθήνα ξεκινά τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, με συναντήσεις κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, από τις 18:00 έως τις 21:00, στις εγκαταστάσεις του Alba Graduate Business School (Ξενίας 6-8, Αθήνα).

Η Φιλοσοφία του VentureGarden

Με οδηγό το σύνθημα «Helping People Grow Ideas», το VentureGarden δημιουργεί ένα σταθερό οικοσύστημα συνεργασίας, στο οποίο η προσωπική πρόοδος, η δημιουργικότητα και η αλληλοϋποστήριξη βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις της αγοράς, το πρόγραμμα εστιάζει πρώτα στον ίδιο τον άνθρωπο και έπειτα στην επιχειρηματική του ιδέα, προσφέροντας πρακτικά εργαλεία, καθοδήγηση και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον μάθησης. Το πρόγραμμα διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα και προσφέρεται δωρεάν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Παράλληλα, καθοριστική για την υλοποίηση του προγράμματος είναι και η συμβολή της Alpha Bank, ως Εθνικού Δωρητή του VentureGarden. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της δέσμευσης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, η Alpha Bank στηρίζει ενεργά τη νέα γενιά επιχειρηματιών στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου οικοσυστήματος εκπαίδευσης, καθοδήγησης και ενδυνάμωσης δεξιοτήτων.

Ανάμεσα στις ιστορίες αποφοίτων του προγράμματος ξεχωρίζει αυτή της Ιφιγένειας Μπενέτου, ιδρύτριας του Culture With Me και απόφοιτης του 19ου κύκλου VentureGarden Αθήνα. Σε πρόσφατη συνέντευξή της περιέγραψε τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε το πρόγραμμα στη διαμόρφωση της επιχειρηματικής της ιδέας. Συγκεκριμένα, η ίδια δήλωσε: «Το VG είναι ο καλύτερος τρόπος για να τεστάρεις, να μεταφέρεις και να μεταλαμπαδεύσεις την ιδέα σου, παίρνοντας παράλληλα γνώση. Όταν ήρθα στο VG είχα απλώς μια σκέψη, μία ιδέα, δεν είχα καν αποφασίσει το όνομα που θα δώσω στην επιχείρησή μου. Μπαίνοντας όμως σε αυτόν τον κύκλο, ξεκίνησα να ακούω διάφορους ανθρώπους, να βλέπω πώς σκέφτονται και άρχισα σιγά σιγά να μπαίνω στη διαδικασία να στήνω και να μεγαλώνω την ιδέα μου, από ένα απλό μάθημα σε ένα νηπιαγωγείο, στο πώς αυτό θα γίνει πρόγραμμα για παιδιά στην Αθήνα. Το VG με βοήθησε να χρησιμοποιώ διάφορα εργαλεία, να στήνω ένα επιχειρηματικό πλάνο και ένα οργανόγραμμα, και έτσι ξεκίνησα να σκέφτομαι πιο επαγγελματικά, να στήνω εργαστήρια, να βρίσκω κοστολόγια και να σχεδιάζω το επόμενό μου βήμα. Όλα αυτά έγιναν με τη βοήθεια των ανθρώπων πίσω από το VG, της ομάδας που το υλοποιεί, των εισηγητών και των προσκεκλημένων ομιλητών, αλλά και μέσα από την αλληλεπίδρασή μου με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Το να μπορείς να μοιράζεσαι τους προβληματισμούς και τις ιδέες σου με ανθρώπους που βρίσκονται στην ίδια διαδρομή ήταν πολύ σημαντικό».

Αντίστοιχα, ο Στέλιος Αραμπατζής, απόφοιτος του 23ου κύκλου VentureGarden Αθήνα, δημιούργησε πριν από περίπου δύο μήνες το ScoopIt, ένα κατάστημα που έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινότητας. Όπως ανέφερε ο ίδιος, το πρόγραμμα τού έδωσε τα κατάλληλα εργαλεία για να οργανώσει και να ολοκληρώσει το επιχειρηματικό του πλάνο, να εμπλουτίσει την ιδέα του και να δομήσει τη λειτουργία της επιχείρησής του με επαγγελματικό τρόπο. Παράλληλα, η αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και η δυναμική της κοινότητας του VentureGarden αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης και ενίσχυσαν την αυτοπεποίθησή του, συμβάλλοντας στη μετατροπή της ιδέας του σε μια βιώσιμη επιχειρηματική πρωτοβουλία. Όπως επισήμανε, η επιτυχία του ανοίγματος του ScoopIt οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη στήριξη και τα εργαλεία που του προσέφερε ο επιταχυντής επιχειρηματικών ιδεών, ενώ η ομάδα του VentureGarden είναι ιδιαίτερα περήφανη που συνέβαλε στην υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος.

Πληροφορίες Συμμετοχής:

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026 και οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, μεταξύ 18:00 και 21:00, στο Alba Graduate Business School (Ξενίας 6-8, Αθήνα).

Η υλοποίηση του προγράμματος υποστηρίζεται από τον Εθνικό Δωρητή Alpha Bank και σε τοπικό επίπεδο από την ΕΜΑ Α.Ε.

Η υποβολή αιτήσεων θα διαρκέσει έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην ακόλουθη διεύθυνση: VentureGarden Athens Registration

Θα ακολουθήσει σύντομη προσωπική συνέντευξη για να επιλεγούν οι συμμετέχουσες

και συμμετέχοντες που θα το παρακολουθήσουν.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη του VentureGarden στο Alba Graduate Business School, Μαρίνα Νικόλαρου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , 210 896 4531 εσωτ. 2288).