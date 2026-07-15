Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Μία δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι έφυγε από τη ζωή ο Λορέντζο Καριέρε.

Ο Λορέντζο Καριέρε έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο ριάλιτι «Bar» του MEGA που προβλήθηκε στις αρχές του 2000, ενώ αργότερα ασχολήθηκε με τη μουσική.

Το «Bar», ήταν ένα από τα πιο γνωστά ριάλιτι της εποχής και ο Καριέρε συμμετείχε όταν βρισκόταν στην ηλικία των 27 ετών.

Πριν από την παρθενική του τηλεοπτική εμφάνιση είχε κάνει τα πρώτα του βήματα στο μόντελινγκ, ενώ αργότερα συμμετείχε στο συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα».

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς ωστόσο να έχουν έρθει στη δημοσιότητα περαιτέρω πληροφορίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=1yk0rhyhRco}

Γεννήθηκε στην Ελλάδα, αλλά είχε ιταλική καταγωγή, καθώς ο πατέρας του ήταν ο Ρομπέρτο Καριέρε και η μητέρα του η τραγουδίστρια Ματούλα, γνωστή και ως Διαμάντω Κουτροπούλου.

Παρ’ όλα αυτά, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γονείς του πήραν χωριστούς δρόμους όταν ακόμα ο Λορέντχο Καριέρε ήταν σε νεαρή ηλικία. Επίσης, έντονα είχε συζητηθεί και η σχέση που διατηρούσε με την μητέρα του.

{https://www.youtube.com/watch?v=Y539vwexW3o}