Τι αναφέρουν ΝΔ, ΕΛΑΣ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ στα μηνύματά τους για τη Μάρω Κοντού που «έφυγε» σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

Τα πολιτικά κόμματα αποχαιρέτησαν τη Μάρω Κοντού, που «έφυγε» σήμερά από τη ζωή, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά τους στην οικογένειά της.

ΝΔ: Υπηρέτησε την παράταξη σε τρεις θητείες

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη και συγκίνηση τη Μάρω Κοντού.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1934 και είχε καταγωγή από τα Ψαρά.

Η σπουδαία ηθοποιός υπηρέτησε την τέχνη για περισσότερες από επτά δεκαετίες και αποτέλεσε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του ελληνικού πολιτισμού, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Η Μάρω Κοντού είχε εξίσου σημαντική παρουσία και στη δημόσια ζωή. Δημοτική Σύμβουλος Αθηναίων από το 1994 έως το 2002, υπήρξε Πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 9.84 (1995-2002) και Πρόεδρος του κέντρου βρεφών "ΜΗΤΕΡΑ" (2004-2006).

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Υπηρέτησε επί σειρά ετών και ως Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ Αθηνών σε τρεις θητείες (1999-2000, 2000-2004, 2007).

Η διαδρομή της τόσο στα κοινά όσο και στον χώρο του πολιτισμού, χαρακτηρίστηκε από ήθος, αξιοπρέπεια, ευγένεια, θάρρος, ειλικρίνεια και αγάπη προς τον συνάνθρωπο, κατακτώντας επάξια τον σεβασμό και την αγάπη όλων των πολιτικών δυνάμεων και των συμπολιτών μας.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της», αναφέρει η Νέα Δημοκρατία.

ΕΛΑΣ: Ομόρφυνε τη ζωή μας με το ταλέντο και τη φινέτσα της

«Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αποχαιρετά μία σπουδαία ηθοποιό η οποία μέσα από τη σημαντική της πορεία στο ελληνικό θέατρο, με περισσότερες από 90 παραστάσεις και 60 κινηματογραφικές ταινίες, ομόρφυνε τη ζωή μας με το ταλέντο και τη φινέτσα της.

Η Μάρω Κοντού ήταν ένας δοτικός άνθρωπος, αλληλέγγυος με τους συναδέλφους της, με διακριτικό και ουσιαστικό τρόπο. Μέσα από τον δημόσιο λόγο της και την πορεία της στα κοινά στην τοπική αυτοδιοίκηση και την κεντρική πολιτική σκηνή, ανέδειξε ήθος που σπανίζει στο δημόσιο λόγο και χώρο.

Τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας στην οικογένεια της», αναφέρει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

ΠΑΣΟΚ: Ήταν άνθρωπος της προσφοράς

«Ο Τομέας-Δίκτυο Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και η Υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Πολιτισμού – Βουλευτής Λακωνίας κα Νάγια Γρηγοράκου αποχαιρετούν τη σπουδαία ηθοποιό Μάρω Κοντού», αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη και προσθέτει: «Η αγάπη της για τον χορό την οδήγησε γρήγορα στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Ενσάρκωσε σημαντικούς ρόλους δίπλα σε σπουδαίους πρωταγωνιστές και κατάφερε μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον να γίνει η ίδια πρωταγωνίστρια αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της .

Τη διέκρινε πάντα το ήθος, η αγάπη της για τους συναδέλφους, το χιούμορ και η εκφραστικότητα.

Άνθρωπος της προσφοράς ασχολήθηκε με τα κοινά με μόνο στόχο να κάνει καλύτερη τη ζωή των συμπολιτών της .

“Η ζωή είναι πολύ ωραία σε όλες τις ηλικίες. Αλλά, η πιο ωραία ηλικία είναι όταν νιώθεις ελεύθερη από τα λίγα, από τα φθηνά, από τα κακά, από τα μικρά”

Έτσι θα θυμόμαστε τη Μάρω Κοντού. Αισιόδοξη, λαμπερή και χαμογελαστή.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της».

KKE: Κέρδισε την αγάπη και την εκτίμηση του κόσμου

Σε ανακοίνωσή του για την απώλεια της Μάρως Κοντού, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ επισημαίνει τα εξής: «Το ΚΚΕ αποχαιρετά με θλίψη την Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε πλήρης ημερών και εμπειριών, έχοντας διαγράψει μια μακρά και δημιουργική πορεία στην καλλιτεχνική ζωή του τόπου.

Με τη γοητεία και το ταλέντο της σφράγισε για πολλές δεκαετίες τον ελληνικό κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση, παραμένοντας ενεργή καλλιτεχνικά μέχρι το τέλος της ζωής της και συντροφεύοντας γενιές και γενιές θεατών. Συμμετείχε σε παραγωγές που αποτύπωσαν με ευαισθησία όψεις της λαϊκής ζωής, τις αγωνίες, τις χαρές και τις ελπίδες των ανθρώπων της εποχής τους. Για όλους αυτούς τους λόγους, η Μάρω Κοντού κέρδισε την αγάπη και την εκτίμηση του κόσμου.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της, τους οικείους της, τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσές της».

ΣΥΡΙΖΑ: Συντρόφεψε γενιές και γενιές

«Η Μάρω Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια, υπήρξε εμβληματική εκπρόσωπος του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Έχοντας συμμετάσχει σε 90 θεατρικά έργα και πάνω από 61 ταινίες μεγάλου μήκους, η Μάρω Κοντού συντρόφεψε γενιές και γενιές Ελλήνων κι Ελληνίδων επί δεκαετίες.

Απευθύνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της αγαπημένης ηθοποιού», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.