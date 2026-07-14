Καλοκαιρινό σκηνικό με ζέστη, βοριάδες και λίγες τοπικές καταιγίδες στα βουνά, η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον καιρό των επόμενων ημερών.

Σε τροχιά ανόδου βρίσκεται η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, με τη χώρα να επηρεάζεται από θερμότερες αέριες μάζες, ενώ την ίδια στιγμή θα διατηρηθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο και οι τοπικές καταιγίδες στα ορεινά.

Στη νέα του πρόγνωση στο ιστολόγιό του ο Δημήτρης Ζιακόπουλος σημειώνει ότι το σκηνικό του καιρού θα χαρακτηρίζεται από ζέστη κυρίως στα ηπειρωτικά και τη δυτική Ελλάδααπό ζέστη κυρίως στα ηπειρωτικά και τη δυτική Ελλάδα, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και νότια οι βόρειοι άνεμοι θα συγκρατούν περισσότερο την άνοδο της θερμοκρασίας.

Τα μελτέμια θα συνεχίσουν να πνέουν στο Αιγαίο, με τις εντάσεις τους να φτάνουν κατά τόπους τα 6 μποφόρ, κυρίως στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, την ανατολική Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, δεν αποκλείονται τοπικές απογευματινές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Η θερμοκρασία αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα μέχρι το τέλος της εβδομάδας, με μικρή πρόσκαιρη υποχώρηση να προβλέπεται από την Παρασκευή λόγω ενίσχυσης των βοριάδων.

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων στη ΝΑ Ευρώπη, με τις υψηλές πιέσεις στα Β. Βαλκάνια και την κεντρική Μεσόγειο και τις χαμηλές πιέσεις στην ανατολική Μεσόγειο, παραμένει ευνοϊκή για να διατηρηθούν στην περιοχή μας οι Β-ΒΔ άνεμοι με ένταση ως τα 6 μποφόρ (Α-ΝΑ Αιγαίο, Α. Κρήτη και Δωδεκάνησα). Κατά τα άλλα, το νέο εικοσιτετράωρο (Τετάρτη), η απογευματινή αστάθεια θα είναι πολύ περιορισμένη και η ζέστη στο Ιόνιο και την ηπειρωτική Ελλάδα θα είναι αισθητή (μέγιστη θερμοκρασία 38 βαθμοί).

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Την Πέμπτη (16/7), απογευματινοί όμβροι ή και μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και της βόρειας χώρας. Αναφορικά με τους ανέμους και τη θερμοκρασία, δεν αναμένονται αξιόλογες αλλαγές.

Την Παρασκευή (17/7), είναι και πάλι πιθανό στην ηπειρωτική Ελλάδα και κυρίως στα ορεινά της να εκδηλωθούν απογευματινοί όμβροι ή και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι θα παρουσιάσουν μικρή ενίσχυση και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πρόσκαιρη πτώση.