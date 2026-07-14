Στο «κόκκινο» ο υδράργυρος το Σαββατοκύριακο - Οι περιοχές που θα «ψηθούν», η πρόγνωση των επόμενων ημερών από την Όλγα Παπαβγούλη.

«Καμίνι» η χώρα από το Σαββατοκύριακο με το θερμόμετρο να παίρνει την ανιούσα και να «πιάνει» τα πρώτα 40άρια που θα δοκιμάσουν για τα καλά τις αντοχές μας λόγω και της αυξημένης υγρασίας που υπάρχει.

Στη νέα της πρόγνωση η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Όλγα Παπαβγούλη κάνει λόγο για το πρώτο μεγάλο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού να βρίσκεται προ των πυλών με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά τις επόμενες ημέρες και τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας. Μάλιστα προειδοποιεί ότι το σκηνικό του καιρού θα χαρακτηρίζεται από έναν έντονο συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, δημιουργώντας παράλληλα αυξημένες συνθήκες επικινδυνότητας για την εκδήλωση και γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις, η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει από την Τετάρτη, ενώ η κορύφωση του θερμού επεισοδίου αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες αναμένονται κυρίως στις ηπειρωτικές περιοχές και ιδιαίτερα στην κεντρική και δυτική Ελλάδα, όπου τοπικά ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει κοντά στους 40°C. Αντίθετα, στα ανατολικά παράκτια τμήματα και στα νησιά του Αιγαίου, οι ισχυροί βοριάδες θα περιορίσουν κάπως την άνοδο της θερμοκρασίας.

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Εκρηκτικό «καιρικό κοκτέιλ» συνδυαστικά με τα ισχυρά μελτέμια

Το κύριο χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών θα είναι οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να αγγίξουν και τα 8 μποφόρ. Ο συνδυασμός παρατεταμένης ζέστης, ξηρής βλάστησης και δυνατών ανέμων δημιουργεί ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο ανάφλεξης και ταχείας εξάπλωσης μιας φωτιάς. Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ «Οι βοριάδες θα πνέουν με 6 έως 7 μποφόρ στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ θα ενισχυθούν και στα ανατολικά ηπειρωτικά, αυξάνοντας περαιτέρω τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό, με λίγες μόνο μπόρες στα βόρεια ορεινά. Στα ανατολικά ηπειρωτικά οι βοριάδες θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ, γεγονός που θα συγκρατήσει ελαφρώς τη θερμοκρασία στις ανατολικές περιοχές. Αντίθετα, στη δυτική Ελλάδα θα εξακολουθήσουν να καταγράφονται μέγιστες τιμές έως 39°C.»

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Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Την Τετάρτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις στα ορεινά της βόρειας και κεντρικής χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο και σε αρκετές περιοχές θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ τοπικά μπορεί να αγγίξει τους 39°C. Την Πέμπτη και την Παρασκευή οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν, με τον υδράργυρο να παραμένει κοντά στους 38-39 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν ισχυροί. Η κορύφωση αναμένεται το Σαββατοκύριακο, όταν οι μέγιστες τιμές θα πλησιάσουν τα 40άρια, κυρίως στις περιοχές μακριά από την επίδραση του μελτεμιού.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στην κεντρική και δυτική ηπειρωτική χώρα, όπου κατά τόπους ο υδράργυρος θα αγγίξει ή και θα ξεπεράσει τους 40°C, κυρίως σε ευπαθείς στη ζέστη περιοχές, όπως η Θεσσαλία και η δυτική Στερεά. Η Κυριακή αναμένεται να είναι η θερμότερη ημέρα της περιόδου. Στα ανατολικά και τα νησιά, τα μελτέμια θα συνεχίσουν να συγκρατούν τη θερμοκρασία σε χαμηλότερα επίπεδα.

Τα μέχρι στιγμής προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι το θερμό επεισόδιο δεν αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια. Από τη Δευτέρα αναμένεται σταδιακή υποχώρηση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες από τα βορειοανατολικά θα επηρεάσουν τη χώρα.

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