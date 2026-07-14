Πώς κατάφερε το 1566 να γίνει σημείο αναφοράς. Το 1566 συγκέντρωσε τις περισσότερες από 100 διάσπαρτες τηλεφωνικές γραμμές των φορέων του ΕΣΥ και των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας φορέων

Το 1566 είναι ο ενιαίος, δωρεάν, τετραψήφιος αριθμός του Υπουργείου Υγείας για όλες τις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα. Λειτουργεί όλο το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, και αφορά κάθε πολίτη ανεξαρτήτως ηλικίας, ασφαλιστικής κατάστασης ή τόπου διαμονής. Ο καθένας μπορεί να εξυπηρετηθεί και να καθοδηγηθεί από το 1566, με στόχο την ευκολότερη πρόσβασή του στις υπηρεσίες υγείας του ΕΣΥ.

Με την έναρξη λειτουργίας του, το 1566 συγκέντρωσε τις περισσότερες από 100 διάσπαρτες τηλεφωνικές γραμμές των φορέων του ΕΣΥ και των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας φορέων, ενοποιώντας την εξυπηρέτηση σε έναν αριθμό, μία ψηφιακή πλατφόρμα ( 1566.gov.gr) και την αντίστοιχη εφαρμογή για κινητά. Εξαίρεση παραμένει ο αριθμός 166 του ΕΚΑΒ, που εξακολουθεί να λειτουργεί αυτόνομα για τα επείγοντα περιστατικά.

Η υπηρεσία ακολουθεί μοντέλο πολυκαναλικής εξυπηρέτησης: ο πολίτης μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά, ψηφιακά-μέσα από το 1566.gov.gr και το mobile app- ή να λάβει καθοδήγηση επιτόπου από τους Field Officers που έχουν τοποθετηθεί σε δεκάδες δημόσια νοσοκομεία ανά την επικράτεια.

Το 1566 σχεδιάστηκε με στόχο να γίνει η ζωή του πολίτη ευκολότερη. Να αλλάξει ριζικά η σχέση του με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και αρχές προσβασιμότητας. Το όραμα του έργου εστιάζει σε τρεις κεντρικούς άξονες:

Ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις υπηρεσίες του ΕΣΥ, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής ή επίπεδου ψηφιακής εξοικείωσης.

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Απλοποίηση και τυποποίηση των διαδικασιών, μέσω της κατάργησης πολλαπλών γραμμών και ενιαίας λογικής εξυπηρέτησης, για διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών.

Καταγραφή και αξιολόγηση των αναγκών των πολιτών, ώστε τα δεδομένα της λειτουργίας να τροφοδοτούν τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Χρηματοδότηση & εποπτεία

Η υλοποίηση του 1566 χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. Πρόκειται για ένα από τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Υγείας και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για ένα προσβάσιμο, αποτελεσματικό και προσανατολισμένο στον πολίτη Εθνικό Σύστημα Υγείας.