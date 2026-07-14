Σε ανάρτησή του ο Τραμπ επανέλαβε πως παραμένει ο ναυτικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ, αλλά μόνο για τα πλοία που και κατευθύνονται προς και από τα ιρανικά λιμάνια.

Μετατόπιση στάσης ξανά από πλευράς Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν καθώς με νέα του ανάρτηση αποφάσισε, όπως αναφέρει, να αντικαταστήσει το τέλος του 20% για τα Στενά του Ορμούζ με εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες.

Σε ανάρτησή του επανέλαβε πως παραμένει ο ολικός ναυτικός αποκλεισμός, αλλά μόνο για τα πλοία που και κατευθύνονται προς και από τα ιρανικά λιμάνια.

«Το πετρέλαιο ρέει όπως ποτέ άλλοτε στο παρελθόν, χάρη στην τρομερή δύναμη του Στρατού των ΗΠΑ» αναφέρει ο Τραμπ σε ανάρτησή του και χαιρετίζει τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, τον πρόεδρο του Κοινού Επιτελείου Στρατού, Νταν Κέιν, και τον Διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, Ναύαρχο Μπραντ Κούπερ».

«Χάρη σε αυτούς», συνεχίζει ο Τραμπ, «και σε όλα τα μέλη του πιο ισχυρού στρατού στον κόσμο, το Στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό σε όλα τα πλοία εκτός από το Ιράν- και αυτό οφείλεται στην ψεύτικη, βίαιη, κακόβουλη ηγεσία τους, η οποία τους οδηγεί στον δρόμο της ολικής καταστροφής. Άρα, θα έχουμε πλήρη αποκλεισμό, αλλά μόνο για τα πλοία που έρχονται από και προς ιρανικά λιμάνια ή μεταφέρουν οτιδήποτε έχει να κάνει με ιρανικό φορτίο».

Στην μακροσκελή του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ακόμα πως «με βάση εξαιρετικά παραγωγικές συνομιλίες με την ηγεσία της Μέσης Ανατολής, αποφάσισα να αντικαταστήσω το τέλος επιστροφής των ΗΠΑ ύψους 20% με εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες που θα κάνουν τα διάφορα κράτη του Κόλπου με τις ΗΠΑ. Αυτές οι επενδύσεις θα είναι τεράστιες αλλά ταυτόχρονα εξαιρετικά καλές και για τα κράτη του Κόλπου και για το μέλλον τους. Όπως όλοι γνωρίζουν, έχουμε την μεγαλύτερη επένδυση στις ΗΠΑ από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία αλλά αυτές οι νέες επενδύσεις θα κάνουν τα νούμερα αυτά ακόμα μεγαλύτερα και θα δούμε εργοστάσια, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό να εισρέουν στις ΗΠΑ σε ιστορικά επίπεδα, κάτι που θα δημιουργήσει επιπλέον εκατομμύρια υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας στην Αμερική!».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Κλείνοντας την ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ ακολουθεί την συνήθη σχεδόν παραληρηματική τακτική του περί ανωτερότητας των ΗΠΑ, «Η Αμερική κερδίζει ξανά, κερδίζει όπως ποτέ άλλοτε. Οι ημέρες που το Ιράν σκότωνε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 52.000 διαδηλωτών, τελείωσαν και το πιο σημαντικό είναι ότι το Ιράν δεν θα έχει ποτέ πυρηνικά όπλα» επανέλαβε ο Τραμπ.

Άκυρο από ΙΜΟ στα τέλη 20% του Τραμπ

Τη Δευτέρα ωστόσο μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ περί τέλους 20% ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας (IMO), έσπευσε να διαμηνύσει πως δεν υπάρχει νομική βάση για κάτι τέτοιο.

Εκπρόσωπος του IMO δήλωσε πως περιμένει τις λεπτομέρειες των σχεδίων που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, με ανάρτηση στο Truth Social. Ωστόσο, επεσήμανε πως δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή διοδίων στα Στενά του Ορμούζ.

Μετά τη συνεδρίαση του συμβουλίου του, ο IMO εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία καταδίκασε τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ και απηύθυνε έκκληση για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ «θα πρέπει να παραμείνει χωρίς διόδια και τέλη, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Συνθήκης του IMO».

Ο Οργανισμός υπογράμμισε πως όποιος διακανονισμός μεταξύ των παράκτιων περιοχών της περιοχής «θα πρέπει να εγγυάται το μη μεροληπτικό και απρόσκοπτο δικαίωμα διέλευσης όλων των πλοίων μέσω του διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος διαχωρισμού της κυκλοφορίας που υιοθέτησε ο IMO το 1968».

Η ανακοίνωση Τραμπ για τέλη 20% στα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, αλλά και πως οι ΗΠΑ θα είναι πλέον οι «φύλακες» των Στενών του Ορμούζ, επιβάλλοντας τέλη 20% στα φορτία.

Σε ό,τι αφορά στον ναυτικό αποκλεισμό, ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, Τιμ Χόκινς, δήλωσε στη συνέχεια πως ο στρατός επεξεργάζεται τις λεπτομέρειες και τον συντονισμό για να γίνει αυτό. Συμπλήρωσε ότι αμερικανικά πολεμικά πλοία θα αρχίσουν εντός της ημέρας να επιβάλουν τον ναυτικό αποκλεισμό.

Νωρίτερα, σε δηλώσεις που έκανε στο Fox News, o Αμερικανός πρόεδρος είπε πως οι ΗΠΑ θα γίνουν οι «φύλακες» των Στενών του Ορμούζ και ότι θα πρέπει να αποζημιώνονται για αυτό, κάτι που προκάλεσε εκ νέου την αντίδραση του Ιράν.

Με ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ επανήλθε στα περί αποζημίωσης των ΗΠΑ για τη φύλαξη των Στενών του Ορμούζ, αναφέροντας ότι η αμερικανική πλευρά θα αποζημιώνεται με ποσοστό 20% επί του φορτίου που μεταφέρεται.





