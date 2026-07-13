Η έξαρση των κρουσμάτων σαλμονέλας ξεκίνησε από την Παρασκευή (10/07).

Συναγερμό στις υγειονομικές αρχές έχει προκαλέσει η αύξηση των κρουσμάτων σαλμονέλας, με δεκάδες πολίτες να προσέρχονται στο Νοσοκομείο Λαμίας εμφανίζοντας συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλη Γιαννάκο, οι προσελεύσεις ασθενών στα επείγοντα συνεχίζονται, με τα περιστατικά να έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ως λοιμώξεις από σαλμονέλα.

Όπως ανέφερε, μέχρι το μεσημέρι είχαν προσέλθει στο νοσοκομείο 30 ασθενείς, οι οποίοι παρουσίαζαν έντονα συμπτώματα, όπως πυρετό, εμετούς και διάρροια. Από αυτούς, οι 12 κρίθηκε απαραίτητο να παραμείνουν για νοσηλεία στην Παθολογική Κλινική και στη βραχεία νοσηλεία του νοσοκομείου.

Έρευνα για την πηγή της μόλυνσης

Οι ασθενείς, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν συνδέονται μεταξύ τους από κάποιο κοινωνικό γεγονός, καθώς δεν είχαν γευματίσει σε κοινό χώρο. Από τις αναφορές των ασθενών εκτιμάται ότι η σαλμονέλα πιθανόν οφείλεται από κοινή μολυσμένη παρτίδα κοτόπουλου στα καταστήματα της πόλης.

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Το ενδεχόμενο αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι οι ασθενείς δήλωσαν πως είχαν καταναλώσει φαγητό από διαφορετικά καταστήματα, γεγονός που οδηγεί τις αρμόδιες αρχές στην αναζήτηση της κοινής πηγής προέλευσης.

Έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες

Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας επιβεβαίωσε εργαστηριακά την παρουσία σαλμονέλας και ενημέρωσε άμεσα τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας .

Στη συνέχεια, ο ΕΟΔΥ ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας, η οποία ξεκινά ελέγχους σε καταστήματα εστίασης της περιοχής, προκειμένου να εντοπιστεί η πηγή της μόλυνσης και να αποσυρθούν τυχόν επικίνδυνα προϊόντα από την αγορά.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ εξέφρασε την ανάγκη να εντοπιστεί άμεσα ο προμηθευτής του ύποπτου προϊόντος, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη παρτίδα πιθανότατα δεν διακινήθηκε μόνο στη Λαμία.

«Από τη μολυσμένη παρτίδα δεν προμηθεύτηκε μόνο η πόλη της Λαμίας. Θα πρέπει να εντοπιστεί άμεσα ο προμηθευτής και να αποσυρθούν από την αγορά τα μολυσμένα προϊόντα, καθώς υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Περισσότερα περιστατικά εκτός νοσοκομείου

Σύμφωνα με το lamiareport.gr από τους ασθενείς που επισκέφθηκαν τα επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, εκτιμάται ότι υπάρχουν και άλλα περιστατικά πολιτών που απευθύνθηκαν σε ιδιώτες γιατρούς και παρέμειναν στις οικίες τους ακολουθώντας ιατρικές οδηγίες.

Οι έλεγχοι των αρμόδιων υπηρεσιών συνεχίζονται, με στόχο να εντοπιστεί το συντομότερο δυνατό η πηγή της μόλυνσης και να περιοριστεί η εξάπλωση των κρουσμάτων.