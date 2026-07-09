Πρόκειται για περιστατικό μηνιγγοεγκεφαλίτιδας σε άτομο ηλικίας άνω των 60 ετών, με έναρξη συμπτωμάτων στα τέλη Ιουνίου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Το πρώτο κρούσμα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου για φέτος ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), σηματοδοτώντας την έναρξη της φετινής περιόδου επιτήρησης της νόσου.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, πρόκειται για περιστατικό μηνιγγοεγκεφαλίτιδας σε άτομο ηλικίας άνω των 60 ετών, με την έναρξη των συμπτωμάτων να καταγράφεται στα τέλη Ιουνίου. Ως πιθανότερος τόπος έκθεσης στον ιό αναφέρεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών. Ο Οργανισμός υπενθυμίζει ότι η εμφάνιση κρουσμάτων κατά τους θερινούς και φθινοπωρινούς μήνες θεωρείται αναμενόμενη, καθώς ο ιός του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στη χώρα σε ετήσια βάση από το 2010. Ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κοινών κουνουπιών, τα οποία έχουν μολυνθεί από άγρια πτηνά. Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω της καθημερινής επαφής.

Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων η λοίμωξη είναι ασυμπτωματική ή προκαλεί ήπια συμπτώματα. Ωστόσο, σε λιγότερο από το 1% των μολυσμένων ατόμων μπορεί να εκδηλωθεί σοβαρή νόσος του νευρικού συστήματος, όπως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα. Μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης διατρέχουν τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, οι ανοσοκατεσταλμένοι και όσοι πάσχουν από χρόνια υποκείμενα νοσήματα.

Οι συστάσεις του ΕΟΔΥ

Με δεδομένο ότι δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια σε ποιες περιοχές θα κυκλοφορήσει ο ιός, ο ΕΟΔΥ καλεί τους πολίτες σε όλη τη χώρα να λαμβάνουν συστηματικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια.

Συγκεκριμένα συνιστά χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών στο σώμα και στους χώρους, τοποθέτηση σιτών και χρήση κουνουπιέρας όπου απαιτείται, χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών,

επιλογή ρούχων που καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερο το σώμα, απομάκρυνση στάσιμων νερών από αυλές, κήπους, μπαλκόνια, ταράτσες και κάθε σημείο όπου μπορούν να αναπαραχθούν κουνούπια. Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται σε άτομα άνω των 50 ετών, σε όσους έχουν χρόνια νοσήματα και σε άτομα με ανοσοκαταστολή, καθώς ανήκουν στις ομάδες υψηλότερου κινδύνου για σοβαρές επιπλοκές.

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Ο ΕΟΔΥ συνεχίζει την ενισχυμένη επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, τις Περιφέρειες και τους Δήμους, ενώ θα δημοσιεύει κάθε Τετάρτη επικαιροποιημένα στοιχεία για τα κρούσματα και τις περιοχές όπου καταγράφεται κυκλοφορία του ιού.