Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, 300.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό κάθε χρόνο.

Ένας πνιγμός μπορεί να συμβεί γρήγορα, συχνά μέσα σε μόλις 20 έως 60 δευτερόλεπτα σημειώνει ο ΕΟΔΥ και συστήνει τους βασικούς κανόνες ασφάλειας για κολύμβηση στη θάλασσα.

Ο πνιγμός αποτελεί την τρίτη κύρια αιτία θανάτου από ακούσιο τραυματισμό παγκοσμίως αντιπροσωπεύοντας το 7% όλων των θανάτων που σχετίζονται με τραυματισμούς. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, 300.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό κάθε χρόνο, με τα παιδιά και τους νέους να επηρεάζονται δυσανάλογα. Τα μικρά παιδιά κάτω των 5 ετών αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 1/4 όλων των θανάτων από πνιγμό ενώ παρουσιάζουν την υψηλότερη θνησιμότητα με 10,9 θανάτους/100.000 πληθυσμού. Ακολουθούν οι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω με 7,7 θανάτους/100.000 πληθυσμού από πνιγμό.

Στην Ελλάδα, η συχνότητα των πνιγμών εκτιμάται στους 3,6 ανά 100.000 πληθυσμού, σύμφωνα με την πρώτη έκθεση του ΠΟΥ για την παγκόσμια κατάσταση για την πρόληψη των πνιγμών, στην οποία συμμετείχε ο ΕΟΔΥ.

Την τελευταία 5ετία ετησίως καταγράφονται κατά μέσο όρο 378 θανάσιμα ατυχήματα σε θαλασσα και πισίνες με τη συντριπτική πλειονότητα αυτών (99%, Ν=373) να συμβαίνουν στη θάλασσα. Οι άνδρες αποτελούν το 67% των θυμάτων ενώ η ηλικιακή ομάδα που πλήττεται περισσότερο, αντιπροσωπεύοντας το 81% των θυμάτων, είναι τα άτομα άνω των 60 ετών, αναδεικνύοντας την ανάγκη στοχευμένων δράσεων πρόληψης στην τρίτη ηλικία, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ατυχημάτων, Safe Water Sports.

Οι συστάσεις του ΕΟΔΥ

- Κολυμπάμε πάντα με παρέα

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- Μπαίνουμε και βγαίνουμε σταδιακά από το νερό

- Κολυμπάμε πάντα παράλληλα με την ακτή

- Δεν κολυμπάμε μετά από φαγητό ή ποτό

- Αποφεύγουμε να κολυμπάμε σε άγνωστα νερά

- Επιβλέπουμε αδιάλειπτα τα μικρά παιδιά

- Συμβουλευόμαστε τον ιατρό μας και λαμβάνουμε πρόσθετα προληπτικά μέτρα σύμφωνα με τις οδηγίες του

- Δεν υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας.

Κύριες αιτίες πνιγμού

- Άγνοια κολύμβησης

- Έλλειψη στενής και αδιάλειπτης επίβλεψης παιδιών

- Έλλειψη περίφραξης σε κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες)

- Κατανάλωση αλκοόλ

- Μη λήψη ιατρικής συμβουλής όταν υφίσταται ιστορικό υποκείμενων νοσημάτων που αυξάνουν τον κίνδυνο πνιγμού (π.χ. καρδιολογικές παθήσεις, άνοια, επιληψία ή άλλες νευρολογικές παθήσεις)

- Αγνόηση της πρόγνωσης του καιρού

- Αποτυχία ορθής χρήσης σωσιβίων και προστατευτικού εξοπλισμού σε υδάτινες δραστηριότητες.