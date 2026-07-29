Σοβαρές καταγγελίες για τεράστιο όγκο ακατάλληλων απορριμάτων και ελλειπή μέτρα πυροπροστασίας στον ΧΥΤΑ στο Καμπί της Πάρου.

Σαφώς βελτιωμένη είναι το πρωί της Τετάρτης η κατάσταση στην Πάρο, όπου η φωτιά κατέκαψε τις τελευταίες ώρες καλλιέργειες, ζώα, αποθήκες, αλλά και τουλάχιστον δύο κατοικίες.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Αρτοποιό, αυτή τη στιγμή στο νησί δεν υπάρχει ουσιαστικά ενεργό μέτωπο, αλλά «μόνο κάποια καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου που έχει ορίσει το πυροσβεστικό σώμα». «Αυτό που μας προκαλεί ανησυχία είναι οι καιρικές συνθήκες, αλλά και το δύσκολο ανάγλυφο με τις χαράδρες και τα διάσελα, όπου μπορεί να παραμείνουν μικρές εστίες που με την ενίσχυση των ανέμων να εξελιχθούν σε αναζωπυρώσεις».

Υπενθυμίζεται πως η επίσημη πληροφόρηση ήθελε την φωτιά να ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή Καμπί, κοντά στον ΧΥΤΑ. Νεότερες πληροφορίες, ωστόσο, μιλούν για φωτιά στον ίδιο τον χώρο με τα απορρίμματα, η οποία γρήγορα επεκτάθηκε προς το νότιο τμήμα του νησιού.

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Καλά πληροφορημένες πηγές μιλούν στο Dnews για ελλειπή μέτρα πυροπροστασίας στον ΧΥΤΑ, αλλά και σοβαρές ελλείψεις στο απαιτούμενο προσωπικό λειτουργίας του χώρου - που αποκαλύπτουν σε μεγάλο βαθμό και τον λόγο για τον οποίο ξέφυγε τόσο γρήγορα η κατάσταση.

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Στον ΧΥΤΑ βρισκόταν ένα τεράστιος όγκος κλαδιών, τα οποία ήταν εκτεθειμένα και δεν είχαν υποστεί απολύτως καμία επεξεργασία, αλλά και ένας τεράστιος όγκος ανακυκλώσιμων υλικών, που δεν θα έπρεπε καν να φυλάσσονται στο σημείο.

Οι σοβαρές αυτές καταγγελίες προκαλούν ερωτηματικά, που θα πρέπει άμεσα να απαντηθούν από τους αρμόδιους. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ξεκινήσει ανακρίσεις από χθες το βράδυ και όπως φαίνεται οι καταγγελίες αναφέρουν πως η φωτιά ξεκίνησε μέσα απ’ το ΧΥΤΑ.

Εκκενώθηκαν 9 οικισμοί μέσα σε λίγες ώρες

Την Τρίτη το πύρινο μέτωπο επεκτάθηκε γρήγορα, λόγω των ανέμων, ενώ εκκενώθηκαν συνολικά εννέα οικισμοί της Πάρου, μετά από τέσσερα διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα του 112.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης ζητήθηκε η απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό με κατεύθυνση προς τον Δρυό, ενώ λίγο νωρίτερα είχε προηγηθεί μήνυμα για την Αγκαιριά με κατεύθυνση προς την παραλία της Αλυκής.

Από το απόγευμα της Τρίτης είχαν ήδη εκκενωθεί οι περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι.

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Μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί της Τετάρτης, ο δήμαρχος του νησιού Κωνσταντίνος Μπιζάς ανέφερε ότι σε σχέση με τη νύχτα η κατάσταση είναι αισθητά καλύτερη, καθώς τα μεγάλα μέτωπα που είχαν αναπτυχθεί, κυρίως στη νότια Πάρο και την περιοχή της Αγκαιριάς, έχουν πλέον σβήσει.

«Η εικόνα είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με το βράδυ. Αυτή τη στιγμή έχουν σβήσει όλα τα μέτωπα. Υπάρχουν κάποιες μικρές αναφλέξεις, όμως επιχειρούν ελικόπτερα και Καναντέρ και ευελπιστούμε ότι σήμερα θα είναι μια καλύτερη ημέρα», δήλωσε.

Ο δήμαρχος Πάρου σημείωσε ότι οι μεγαλύτερες ζημιές αφορούν το φυσικό περιβάλλον, ενώ έχουν καταγραφεί καταστροφές σε ορισμένες αποθήκες.

Αναφερόμενος στις εκκενώσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω του 112, υπογράμμισε ότι η διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά, με τους κατοίκους των περιοχών που χρειάστηκε να απομακρυνθούν να ανταποκρίνονται στις οδηγίες των αρχών.

Η νέα ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Επικαιροποίηση των δυνάμεων που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, σε περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες στην Πάρο, χθές 28 Ιουλίου 2026, περίπου στις 13:30.

Επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. από την Αττική και 24 οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς σήμερα από Αττική.

Απο αέρος επιχειρούν περιοδικά 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν Εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και 1 μηχάνημα έργου.

Την επιχείρηση συντονίζει ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιείται διαβροχή στην περίμετρο της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι:

- σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, το νησί της Πάρου έχει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί τέσσερα μηνύματα από το 112.

Σήμερα 29 Ιουλίου 2026 στις 02:10 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό με κατεύθυνση προς Δρυό και στις 01:31 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Αγκαιριά με κατεύθυνση προς την παραλία Αλυκή.

Χθές, Τρίτη 28 Ιουλίου 2026, στις 14:42, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις ευρύτερες περιοχές των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζά προς την Αλυκή, και στις 15:28 κλήθηκαν όσοι βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν επίσης προς την Αλυκή.