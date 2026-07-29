Επιχειρούν 17 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γενέσι Τρικάλων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 17 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.