Δείτε τα νέα μέλη στα Δικαστικά Συμβούλια που χειρίζονται τις υποθέσεις των Κώστα Καραμανλή και Χρήστου Τριαντόπουλου.

Με νέα επαναληπτική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, μεταβάλλεται εκ νέου η σύνθεση των Δικαστικών Συμβουλίων που χειρίζονται τις υποθέσεις των Κώστα Καραμανλή και Χρήστου Τριαντόπουλου.

Ειδικότερα, όσον αφορά το Δικαστικό Συμβούλιο για την υπόθεση του Κώστα Καραμανλή, τακτικό μέλος ορίστηκε, κατόπιν κλήρωσης, η αρεοπαγίτισσα Μαρία Γιαννακοπούλου. Ως αναπληρωματικά μέλη αναδείχθηκαν οι αρεοπαγίτες Στυλιανός Κακαβιάς και Φωτεινή Μηλιώνη.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε και η επαναληπτική διαδικασία για την κάλυψη μίας θέσης αναπληρωματικού μέλους στο Δικαστικό Συμβούλιο που εξετάζει την υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου. Από την κλήρωση προέκυψε ως αναπληρωματικό μέλος η σύμβουλος Επικρατείας Φραντζέσκα Γιαννακού.