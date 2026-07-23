«Προφανώς παραμένει στη θέση του», είπε ο Παύλος Μαρινάκης για τον Άδωνι Γεωργιάδη και πρόσθεσε: «ειδικά για αυτή την υπόθεση όλος ο κόσμος ξέρει τη στοχοποίηση πολιτικών προσώπων από κυβέρνηση που ήθελε να τους κλείσει στη φυλακή».

«Πρώτον, ο υπουργός Δικαιοσύνης αυτό που είπε δεν έχει σχέση με το υπό έρευνα επίδικο ζήτημα. Προσπαθούσαν να πείσουν ότι υπήρχε κάποιο παράνομο φορτίο και επειδή ήθελαν να το κουκουλώσουν, μπάζωσαν. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Άλλο πράγμα το μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψη, το οποίο ως θεωρία έχει καταρρεύσει, και άλλο η έρευνα της Δικαιοσύνης για τις ενέργειες στο πεδίο. Η δήλωση του κ. Φλωρίδη ισχύει στο ακέραιο», είπε ο Παύλος Μαρινάκης για την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χ. Τριαντόπουλου και τη δήλωση του Γιώργου Φλωρίδη, τον Μάρτιο του 2024, ότι «όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα».

«Ως προς την έρευνα της Δικαιοσύνης για το πεδίο έχουμε μια εισαγγελική πρόταση, επίκειται η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου και αναλόγως, ενδεχομένως να έχουμε για κάποιους σύγκληση ειδικού συμβουλίου. Η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει σε επίπεδο δικαστικού συμβουλίου. Τελικά είναι καλές για την αντιπολίτευση οι αποφάσεις, προτάσεις των δικαστών του Αρείου Πάγου; Ποιοι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου αρέσουν στην αντιπολίτευση και ποιοι όχι; Δεν είναι δουλειά των πολιτικών δυνάμεων να πανηγυρίζουν ή να μιλάνε για συγκάλυψη. Πόσο υποκριτικά αντιμετωπίζουν τόσο σοβαρά ζητήματα πολλά κόμματα», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

«Προφανώς παραμένει στη θέση του ο Άδωνις Γεωργιάδης»

Ο Παύλος Μαρινάκης σε ερώτηση για τις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά κατά του Άδωνι Γεωργιάδη ανέφερε τα εξής: «Προφανώς παραμένει στη θέση του, ειδικά για αυτή την υπόθεση όλος ο κόσμος ξέρει τη στοχοποίηση πολιτικών προσώπων από κυβέρνηση που ήθελε να τους κλείσει στη φυλακή. Η Δικαιοσύνη απεφάνθη, η σκευωρία κατέρρευσε, κάποιοι προσπαθούν να επαναφέρουν την υπόθεση από το παράθυρο. Ο υπουργός απάντησε. Η ετυμηγορία της Δικαιοσύνης ήταν ξεκάθαρη».

Για τις προτάσεις ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια

Σχετικά με τις προτάσεις της ΕΛΑΣ και του ΠΑΣΟΚ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως «αν ήταν πλήρης η κωλοτούμπα του κ. Τσίπρα, θα μιλούσαμε για πλήρη δικαίωση ακόμα και από τους πιο αυστηρούς επικριτές όπως ήταν ο κ. Τσίπρας, για πλήρη δικαίωση των διαχρονικών θέσεων της παράταξης, της ΝΔ, της ΟΝΝΕΔ, αλλά το κυριότερο της κοινής λογικής». Σημείωσε ότι «η κωλοτούμπα του κ. Τσίπρα είναι μισή γιατί ενώ αποδέχεται τα παραρτήματα, δεν κάνει την άλλη μισή για το άρθρο 16 για να προσπαθήσει να κλείσει το μάτι και στο παραδοσιακό του ακροατήριο». Ανέφερε ότι αυτό είναι υποκριτικό. «Αν προσέξει κανείς τη στάση του ΠΑΣΟΚ, ακόμα και η θέση του για το άρθρο 16 μισή είναι γιατί κανείς δεν μπορεί να πει ότι οι 180 που υπάρχουν τώρα, θα υπάρχουν και στην επόμενη Βουλή», πρόσθεσε.

«Για το ποιος θα είναι πρωθυπουργός θα το αποφασίσουν οι πολίτες»

Ερωτηθείς αν υπάρχει θέμα με τον βουλευτή της ΝΔ Γιώργο Βλάχο μετά τις τελευταίες παρεμβάσεις του και αν αποκλείει το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με κόμμα του κ. Σαμαρά ανέφερε τα εξής: «Μιλάμε για εκλογική διαδικασία την άνοιξη του 2027, συζήτηση για κόμμα που ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί και για ενδεχόμενη συνεργασία σε περίπτωση που δεν πετύχουμε τον μοναδικό μας στόχο που είναι η αυτοδυναμία, με ένα κόμμα που δεν έχει δημιουργηθεί και ο πρόεδρος του έχει εκφράσει αυτές τις θέσεις για την εξωτερική πολιτική. Η πολιτική δεν είναι διαπραγμάτευση θέσεων, δεν είναι άσκηση ποιος θα έχει την καρέκλα. Για τις συζητήσεις ποιος θα είναι πρωθυπουργός στη χώρα, αυτό θα το αποφασίσουν οι πολίτες και όχι όσοι απεργάζονται διάφορα σχέδια σε συναντήσεις για δικά τους προσωπικά κίνητρα. Ως προς την ερώτηση του κ. Βλάχου, έχω απαντήσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αναφέρομαι στις απαντήσεις στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Για το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία

Σε ερώτηση για την απάντηση του State Department για το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι πάγια η κυβέρνηση δεν σχολιάζει εξοπλιστικά προγράμματα άλλων χωρών και φροντίζει να κάνει τα καλύτερα δυνατά για να εξοπλίζει καλύτερα τη χώρα μας. «Αυτή την ανακοίνωση να τη στείλετε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, στην ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα, ο οποίος μιλούσε για εθνική ήττα. Είπε ό,τι δεν είπαν οι εφημερίδες της Τουρκίας εκείνες τις ημέρες ο κ. Τσίπρας. Είναι καλά ο κ. Τσίπρας; Έχει κάτι να απαντήσει; Έσπευσε να μιλήσει για εθνική ήττα. Στείλτε το στον κ. Τσίπρα και σε κάποια ΜΜΕ που έχουν προεξοφλήσει πολλές εθνικές ήττες οι οποίες είναι στο φαντασιακό τους», απάντησε.

Για την ερώτηση 15 βουλευτών της ΝΔ για τις τουριστικές πλατφόρμες

Για την επίκαιρη 15 βουλευτών της ΝΔ προς τους υπουργούς Ανάπτυξης και Τουρισμού για την αντιμετώπιση αθέμιτων πρακτικών από ηλεκτρονικές τουριστικές πλατφόρμες, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως είναι μια πολύ σοβαρή ερώτηση για σοβαρό θέμα και απόδειξη της ποιοτικής διαφοράς της ΚΟ της ΝΔ.

Έκθεση Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου

Για την έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου και όσα αναφέρει για το ζήτημα των υποκλοπών, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε: «Δεν είμαι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ούτε δικαστής. Εσείς θεωρείτε αντικειμενική την έκθεση για το Κράτος Δικαίου; Αν τη θεωρείτε, οφείλετε να ζητήσετε συγνώμη για τις φορές που είπατε ότι η Ελλάδα είναι τελευταία σε θέματα Κράτους Δικαίου. Η έκθεση αυτή οφείλει να ενσωματώσει όλες τις παρατηρήσεις και στο τέλος καταλήγει σε αντικειμενικά συμπεράσματα για κάθε χώρα. Λένε για την πατρίδα μας ότι είναι μία από τις 13 χώρες της Ευρώπης που έχουν πρόοδο και υπάρχουν κράτη με παραπάνω συστάσεις από εμάς. Άρα το αφήγημα ότι η Ελλάδα είναι τελευταία στα θέματα κράτους δικαίου καταρρέει».

Για την πρόταση περί κατάργησης δύο θητειών για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Ερωτηθείς αν υπάρχει περίπτωση να αποσυρθεί η πρόταση της ΝΔ στη συνταγματική αναθεώρηση για κατάργηση των δύο θητειών για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως δεν έχει ενημέρωση ότι υπάρχει τέτοια σκέψη.