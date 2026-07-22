Η φωτογραφία του ζευγαριού που διαψεύδει τις φήμες χωρισμού.

Τις τελευταίες ημέρες, δημοσιεύματα και φήμες σχετικά με την προσωπική ζωή του Σάκη Ρουβά κάνουν το γύρο του διαδικτύου, αναφέροντας ότι ο γάμος του με την Κάτια Ζυγούλη περνάει κρίση.

Η είδηση ωστόσο δεν επιβεβαιώθηκε από κανέναν από τους δύο, ενώ μάλιστα φαίνεται αβάσιμη καθώς ο κορυφαίος έλληνας τραγουδιστής, έσπευσε να δώσει τη δική του απάντηση μέσω ανάρτησής του στα social media.

Χωρίς να αναφέρει περιττές λεπτομέρειες και πληροφορίες για την προσωπική του ζωή, ο Σάκης Ρουβάς, δημοσίευσε μία κοινή φωτογραφία με τη σύζυγό του, στην οποία απεικονίζονται να ποζάρουν ανέμελα στον φακό της κάμερας.

Αυτή η δημοσίευση, αποτέλεσε και την απάντηση στα δημοσιεύματα που έφεραν τη σχέση τους ζευγαριού στο προσκήνιο, ενώ όπως όλα δείχνουν οι δυο τους απολαμβάνουν κοινές διακοπές σε κάποιο από τα ελληνικά νησιά και σε σκάφος.

{https://www.tiktok.com/@sakisrouvas/photo/7665027737387535638}

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Μάλιστα, δεν ήταν λίγοι οι χρήστες που έσπευσαν να σχολιάσουν θετικά τη φωτογραφία, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι το ζευγάρι «έδωσε την καλύτερη απάντηση».

Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη, μετρούν αρκετά χρόνια κοινής ζωής, με τον γάμο τους να επισφραγίζει την αγάπη τους. Μαζί έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά, ωστόσο, το ζευγάρι επιλέγει να κρατάει την προσωπική του ζωή έξω από τα φώτα της δημοσιότητας.