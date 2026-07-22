Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Ο ανήλικος είχε στην κατοχή του 95 συσκευασίες ακατέργασης κάνναβης.

Χειροπέδες σε έναν 15χρονο πέρασαν το βράδυ του Σαββάτου, 18/07, αστυνομικοί στην Αργυρούπολη, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περιπολία του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού – Αργυρούπολης εντόπισαν τον ανήλικο και τον κάλεσαν σε έλεγχο, καθώς έκριναν ύποπτες τις κινήσεις του.

Στη θέα των αστυνομικών, ο 15χρονος πέταξε σε θάμνο τσαντάκι, το οποίο περιείχε 95 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν 124,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης αλλά και το χρηματικό ποσό των 85 ευρώ.

Σε έλεγχο στην οικία του βρέθηκαν επιπλέον 4,8 γραμμάρια κάνναβης και αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Ο 15χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ συνελήφθη και η 51χρονη μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του.