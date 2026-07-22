Στη δικογραφία περιλαμβάνειται ακόμη ένα άτομο.

Χειροπέδες σε τρία άτομα πέρασαν το μεσημέρι της Κυριακής (19/07) αστυνομικοί στη Γλυφάδα, τα οποία ήταν μέλη εγκληματικής οργάνωσης που αφαιρούσαν αλυσίδες λαιμού από ηλικιωμένους με τη μέθοδο του εναγκαλιασμού.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για μία 28χρονη, μία 33χρονη και έναν 34χρονο, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κλοπές κατά συναυτουργία και κατ΄ εξακολούθηση. Παράλληλα οι Αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο.

Πώς δρούσε η συμμορία

Το μεσημέρι της Κυριακής, η 33χρονη προσέγγισε ηλικιωμένη στην περιοχή της Γλυφάδας και με τη μέθοδο του εναγκαλισμού, της αφαίρεσε χρυσή αλυσίδα λαιμού και διέφυγε με όχημα διαφυγής, όπου επέβαιναν η 28χρονη και ο 34χρονος.

Άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούσαν στην περιοχή, ενημερώθηκαν για την ανωτέρω κλοπή και μετά από επισταμένες αναζητήσεις, εντόπισαν τους 3 δράστες, τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συλληφθέντες προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψή τους, αρχικά εγκατέλειψαν το όχημά τους το οποίο είχε προσκρούσει σε έτερο αυτοκίνητο και στη συνέχεια επιχείρησαν να διαφύγουν, επιβιβαζόμενοι σε ταξί.

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Ως προς τον τρόπο δράσης, η 33χρονη κινούμενη με όχημα, το οποίο είχε εκμισθώσει από εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων, από κοινού με τους άλλους δύο δράστες, εντόπιζε τα θύματα, τα προσέγγιζε, προσποιούμενη φιλικό σε αυτά πρόσωπο και με τη μέθοδο του εναγκαλισμού, αφαιρούσε από την κατοχή τους χρυσές αλυσίδες λαιμού.

Από την ενδελεχή προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας, εξιχνιάστηκαν 2 περιπτώσεις κλοπών σε Γλυφάδα και Ηλιούπολη.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.