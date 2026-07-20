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Τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων της Τροχαίας ανέρχονται σε μόλις 1,37% επί του συνόλου.

Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκαν οι έλεγχοι της Τροχαίας κατά το διάστημα 13 έως 20 Ιουλίου σε όλη την Αττική, πραγματοποιώντας χιλιάδες ελέγχους σε οδηγούς.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., διενεργήθηκαν 12.855 αλκοτέστ, ενώ βεβαιώθηκαν 176 παραβάσεις και συνελήφθησαν 10 οδηγοί υπό επήρεια αλκόολ με ένδειξη άνω του 0.60 mgr/l.

Παράλληλα, σημειώθηκαν 7.075 παραβάσεις για για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 761 οχήματα, εκ των οποίων 89 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 1.091 άδειες ικανότητας οδήγησης και 396 άδειες κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 1,37% επί του συνόλου.

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Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την τον ίδιο ρυθμό.