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Οι νέες ρυθμίσεις, σε συνδυασμό με τους εντατικούς ελέγχους της ΕΛ.ΑΣ., εντάσσονται στο συνολικό στρατηγικό σχέδιο για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Τέσσερις νέες ρυθμίσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών καταθέτει προς ψήφιση η κυβέρνηση, θέτοντας ως κύριο στόχο την προστασία των ανηλίκων.

Τις παρεμβάσεις ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Όπως επισήμανε, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι τα υψηλότερα ποσοστά ατυχημάτων –και ιδιαίτερα των πιο σοβαρών– καταγράφονται σε χρήστες ηλικίας κάτω των 17 ετών, γεγονός που κατέστησε επιτακτική την άμεση νομοθετική παρέμβαση.

Οι 4 βασικές αλλαγές

Σύμφωνα πάντα με τον Γιώργο Κώτσηρα, η κυβέρνηση προωθεί τις εξής μεταρρυθμίσεις:

Ηλικιακός περιορισμός : Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών.

: Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Υποχρεωτική ασφάλιση : Θεσπίζεται υποχρεωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο για όλα τα οχήματα και τους οδηγούς τους.

: Θεσπίζεται υποχρεωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο για όλα τα οχήματα και τους οδηγούς τους. Αυστηρότερες κυρώσεις : Αυξάνονται τα πρόστιμα για παραβάσεις, όπως η κίνηση σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χλμ./ώρα.

: Αυξάνονται τα πρόστιμα για παραβάσεις, όπως η κίνηση σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χλμ./ώρα. Ευθύνη εταιρειών: Απαγορεύεται η πώληση, μίσθωση ή παραχώρηση πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών.

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Παράλληλα, δημιουργείται Ψηφιακό Μητρώο Ηλεκτρικών Πατινιών στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την άμεση ταυτοποίηση του κατόχου και του χρήστη κάθε οχήματος.

Ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις προωθούνται αυτόνομα και με διαδικασίες εξπρές, χωρίς να αναμένουν τη συνολική αναθεώρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), με στόχο να τεθούν σε ισχύ εντός του καλοκαιριού.

Υπενθυμίζεται ότι για όλους τους χρήστες συνεχίζουν να ισχύουν οι βασικοί κανόνες ασφαλείας: