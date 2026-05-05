Μόνο στο πρώτο δίμηνο του 2026 σημειώθηκαν ήδη 17 ατυχήματα, σχεδόν ένα κάθε τρεις ημέρες.

Επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων (Π.ΟΜ.Ε.Π.), εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της για την αύξηση των τραυματισμών και θανάτων ανηλίκων που κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια. Όπως επισημαίνεται, το πρόσφατο θανατηφόρο δυστύχημα στην Ηλεία, όπου ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι, αποτελεί τραγικό γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη άμεσης παρέμβασης. «Δεν είναι απλώς μια είδηση. Είναι ένα παιδί που έφυγε από τη ζωή», σημειώνεται χαρακτηριστικά. Η Ομοσπονδία παραθέτει στοιχεία που δείχνουν αυξητική τάση των ατυχημάτων με 109 περιστατικά το 2025 (εκ των οποίων δύο θανατηφόρα) και ήδη 17 ατυχήματα στο πρώτο δίμηνο του 2026, ενώ πάνω από 400 ανήλικοι χρειάστηκαν νοσηλεία μέσα σε έναν χρόνο.

«Γονείς, προστατέψτε τα παιδιά σας - Η Πολιτεία να θεσπίσει νόμους για την μετακίνηση με ηλεκτρικά πατίνια»

Μιλώντας στο Dnews ο παιδίατρος και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελµατιών Παιδιάτρων (Π.ΟΜ.Ε.Π.) Κωνσταντίνος Νταλούκας ανέφερε ότι «είναι δυνατόν να τοποθετούνται όλοι για το ζήτημα της προστασίας των παιδιών και να μην πάρουμε θέση εμείς που είμαστε κατεξοχήν αρμόδιοι; Είναι τρομερό να βλέπουμε παιδιά να κινούνται με αυξημένες ταχύτητες και μάλιστα χωρίς να φοράνε και κράνος. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για αυτή την κατάσταση ώστε τα παιδιά που είναι κάτω των 16 ετών να μην επιτρέπεται να οδηγούν πατίνια, ούτε να τα αγοράζουν αλλά ούτε και να τα νοικιάζουν προς χρήση. Όποιος ανήλικος εντοπιστεί να κινείται με ηλεκτρικό πατίνι και δεν φορά κράνος να του καταλογίζεται πρόστιμο και να του αφαιρείται το πατίνι. Θα πρέπει να δίνουν εξετάσεις οι άνω των 16 ανήλικοι τουλάχιστον για τα σήματα καθώς το πατίνι είναι τροχοφόρο όχημα και η κυκλοφορία στους δρόμους επιβάλλει να υπάρχει βασική γνώση της οδικής ασφάλειας. Έχει παραγίνει το κακό με το να κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα τα παιδιά με πατίνια σε κεντρικές οδικές αρτηρίες. Είναι εντελώς άδικοι οι θάνατοι παιδιών από πατίνι. Δεν αντέχουμε ως κοινωνία να θρηνήσουμε άλλα θύματα παιδιά. Πρέπει να κινητοποιηθούμε άπαντες για την προστασία των παιδιών και φυσικά είναι προαπαιτούμενο και η αστυνόμευση της τήρησης των μέτρων. Να μπει ένα ηλικιακό φρένο ώστε να μην το οδηγούν παιδιά και σίγουρα να είναι απαραίτητο για να το οδηγήσεις είτε να έχεις δίπλωμα αυτοκινήτου είτε να έχεις δώσει εξετάσεις για τα σήματα ώστε να βεβαιώνεται ότι έχει γνώση της κυκλοφορίας στον δρόμο. Τα παιδιά μας δεν φταίνε γιατί δεν έχουν ιδέα για τους κινδύνους. Η συντεταγμένη πολιτεία οφείλει να δράσει και μάλιστα να δράσει άμεσα. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρικό πατίνι δεν είναι παιχνίδι, είναι όχημα αφού κυκλοφορεί στο δρόμο και με τέτοια φιλοσοφία πρέπει να προσεγγίζεται όλο το πλαίσιο γύρω από την μετακίνηση με αυτό.»

Η επιστολή των παιδιάτρων με τα προτεινόμενα μέτρα για τις μετακινήσεις με τα ηλεκτρικά πατίνια

Η Π.ΟΜ.Ε.Π. διαπιστώνει µε ανησυχία ότι το σύστημα παρουσιάζει σοβαρά κενά εφαρμογής και νομοθετικές ελλείψεις καθώς καταγράφεται πλήρης απουσία ελέγχου με ανηλίκους κάτω των 15 ετών να οδηγούν καθημερινά ηλεκτρικά πατίνια χωρίς κανέναν έλεγχο ενώ εξίσου ανησυχητικό είναι και το γεγονός ότι ελάχιστοι χρήστες γνωρίζουν τους κανόνες, και ακόμη λιγότεροι τους τηρούν. Οι παιδίατροι εστιάζουν και στο ότι ο νόμος δεν προβλέπει ρητές κυρώσεις για γονείς που επιτρέπουν σε ανήλικους τη χρήση ηλεκτρικών πατινιώ κατά παράβαση των ορίων. Σημαντική είναι και η επισήμανση ότι καταγράφεται απουσία τεχνικών προδιαγραφών ασφαλείας για πατίνια που διατίθενται ως παιδικά προϊόντα. Όπως τονίζεται από πλευράς Π.ΟΜ.Ε.Π. «δεν τάσσεται κατά της κινητικότητας και της ελευθερίας των νέων. Αντιθέτως, αναγνωρίζει τα ηλεκτρικά πατίνια ως µέσο μεταφοράς µε θέση στις σύγχρονες πόλεις. Ωστόσο, η ελευθερία κάθε παιδιού τελειώνει εκεί που αρχίζει ο κίνδυνος για τη ζωή του.» Παράλληλα σημειώνει εμφατικά ότι τα παιδιά δεν έχουν ακόμη αναπτύξει πλήρως την κριτική ικανότητα αξιολόγησης κινδύνου, τις αντανακλαστικές αντιδράσεις ενός ενηλίκου οδηγού, ούτε τη σωματική αντοχή σε τραύματα που προκαλούνται από ατυχήματα µε ηλεκτρικά πατίνια. Οι παιδίατροι θέλοντας να συμβάλλουν στην προσπάθεια βελτίωσης της κατάστασης προτείνουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο παρεμβάσεων που αφορά τα κάτωθι μέτρα:

• Αύξηση του ορίου ηλικίας για ΕΠΗΟ 6-25 χλµ./ώρα από τα 15 στα 16 έτη, σε εναρμόνιση µε ευρωπαϊκά πρότυπα.

• Ρητή νομοθετική πρόβλεψη γονικής/κηδεμονικής ευθύνης και διοικητικών κυρώσεων όταν ανήλικος χρησιμοποιεί ΕΠΗΟ κατά παράβαση των ορίων.

• Υποχρεωτική χρήση κράνους για όλους τους ανηλίκους κάτω των 18 ετών, ανεξαρτήτως συνθηκών κυκλοφορίας, µε ευθύνη γονέα/κηδεμόνα σε περίπτωση παράβασης.

• Απαγόρευση πώλησης ΕΠΗΟ ταχύτητας άνω των 15 χλµ./ώρα σε ανηλίκους, µε αντίστοιχη ευθύνη του πωλητή.

• Τεχνικός υποχρεωτικός περιορισμός ταχύτητας (speed limiter) στα 15 χλµ./ώρα για πατίνια που εμπορεύονται ως παιδικά/εφηβικά προϊόντα.

• Υποχρεωτική εμφανής σήμανση στη συσκευασία πατινιών µε τα ηλικιακά όρια, τους κανόνες και την υποχρέωση κράνους.

'Αξονας 2: Εκπαιδευτικές / Προληπτικές Παρεμβάσεις

• 'Αμεση εισαγωγή αγωγής οδικής ασφάλειας για ΕΠΗΟ στα προγράμματα σπουδών Δημοτικού και Γυμνασίου.

• Εθνική εκστρατεία ενημέρωσης γονέων µέσω σχολείων, παιδιατρικών ιατρείων και ΜΜΕ για τους κινδύνους και τις νομικές ευθύνες.

• Ενσωμάτωση σύντομης συμβουλευτικής για ασφαλή χρήση ΕΠΗΟ στις τακτικές παιδιατρικές επισκέψεις των ηλικιών 10, 12 και 15 ετών (πρόγραμμα anticipatory guidance).

• Συνεργασία µε εμπορικά καταστήματα για διανομή ενημερωτικού υλικού κατά την αγορά πατινιού.

'Αξονας 3: Ελεγκτικές Παρεμβάσεις / Επιβολή Νόμου

• Στοχευμένοι αστυνομικοί έλεγχοι σε σχολικές ζώνες, πάρκα και περιοχές µε αυξηµένη παιδική κυκλοφορία.

• Συνεργασία Αστυνομίας - Δήμων για δημιουργία ασφαλών υποδομών (ποδηλατόδρομοι, ζώνες ήπιας κυκλοφορίας) που να µμειώνουν τη σύγκρουση ΕΠΗΟ-αυτοκινήτων.

'Αξονας 4: Κλινικές / Επιδημιολογικές Παρεμβάσεις

• Ίδρυση εθνικού επιδημιολογικού µμητρώου καταγραφής παιδικών ατυχημάτων µε ΕΠΗΟ, για τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής.

• Ανάπτυξη πρωτοκόλλου κλινικής διαχείρισης τραυματισμών από ΕΠΗΟ σε παιδιατρικά ΤΕΠ.

