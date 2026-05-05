Η Νένα Μεντή μίλησε με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια για την Άννα Παναγιωτοπούλου.

Το απόγευμα της Τρίτης 5 Μαΐου, η Νένα Μεντή, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Η γνωστή ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, στάθηκε ιδιαίτερα στο πόσο γρήγορα περνούν τα χρόνια, μία συζήτηση που της προκάλεσε ιδιαίτερη συγκίνηση.

Με αφορμή μάλιστα αυτό, αναφέρθηκε στην Άννα Παναγιωτοπούλου και τις σχέσεις που υπήρχαν μεταξύ τους, καθώς οι δύο γυναίκες επέλεγαν συχνά να παίζουν μαζί στο θέατρο.

Η συγκίνηση της Νένας Μεντή στο «Στούντιο 4»

Μετά από την προβολή ενός αφιερωματικού βίντεο στο οποίο είχαν συμπεριληφθεί σκηνές από την διαχρονική σειρά «Τρεις Χάριτες», ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, θέλησε να προσθέσει το δικό του σχόλιο, εστιάζοντας στο ότι ορισμένα πρόσωπα της παραγωγής έχουν φύγει πλέον από τη ζωή.

Στην συνέχεια, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου, πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Πρέπει να σε προσέχουμε σαν μπιμπελό».

Με αφορμή το συγκεκριμένο σχόλιο, η Νένα Μεντή, εμφανώς συγκινημένη σχολίασε: «Παιδιά, είναι πολύ μικρή η ζωή. Δηλαδή, σας λέω κάτι επειδή είστε νέοι. Από τα εξήντα μου μέχρι σήμερα, πέρασε σαν μια ανάσα η ζωή. Με δύσκολα πράγματα, με επικίνδυνα πράγματα, με κούραση μεγάλη, με αγωνία για τη ζωή ανθρώπων δικών μου. Είναι το τίποτα. Και βλέπεις τώρα εδώ, ένα τέταρτο πόσο ήταν αυτό και λες… «Πότε έχουν γίνει όλα αυτά;». Αυτά θέλουνε χρόνια. Αλλά δεν μένει τίποτα, παιδιά. Δεν μένει τίποτα».

Όσα είπε η Νένα Μεντή για την Άννα Παναγιωτοπούλου

Σε δεύτερο χρόνο, η ηθοποιός θέλησε να σχολιάσει τις σχέσεις που διατηρούσε με την Άννα Παναγιωτοπούλου, με την οποία συνεργάστηκαν τόσο θεατρικά όσο και τηλεοπτικά.

Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 4 Μαΐου του 2024, ενώ σαν χθες συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από το θάνατό της.

Η Νένα Μεντή, σχολιάζοντας την κοινή τους πορείας, υπογράμμισε ότι παρά το γεγονός πως δεν ταίριαζαν ως άνθρωποι, υπήρχε μεταξύ τους σεβασμός και αγάπη:

«Κοιτάξτε… η Άννα, πέρα απ’ την προσωπική μας σχέση, που δεν ταιριάζαμε αλλά αγαπιόμαστε, και αλληλοεκτιμιόμαστε. Δεν ταιριάζαμε σαν άνθρωποι. Δεν ήταν ποτέ φίλη μου, φίλη μου η Άννα. Ήταν μια αγαπημένη μου συνάδελφος. Κατάλαβες; Δεν ήταν η φίλη μου. Είχε άλλα μυαλά απ’ τα δικά μου, τελείως. Άλλους χρόνους, άλλους ρυθμούς, άλλο χιούμορ. Όμως έχω κάνει τις περισσότερες δουλειές στο θέατρο με την Άννα. Ήταν και οι Τρεις Χάριτες που μας ενώσανε πολύ. Περάσαμε τρία χρόνια πάρα πολύ καλά, χωρίς καμία ένταση, ας πούμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή μια δύσκολη δουλειά, μαζί με θέατρο. Έτσι, κάθε μέρα γύρισμα. Κάθε μέρα γύρισμα».

Και συνέχισε: «Δεν είχαμε ποτέ καβγάδες. Με τη Μίνα Αδαμάκη κάτι είχαμε λίγο… ασήμαντα. Ασήμαντα. Αλλά εγώ με την Άννα ποτέ. Πήγαμε περιοδείες, γυρνάγαμε νύχτα με το τρένο, γιατί δεν μπαίναμε σε αεροπλάνο και οι δύο, για να γυρίσουμε το πρωί Χάριτες. Δηλαδή, και δύσκολα. Με παιδιά, μικρά. Και το δικό μου, και της Άννας. Ε… τα πήγα πάντα πάρα πολύ καλά. Και όπου έκανα εγώ μια στραβή, γιατί η Άννα ήταν πολύ πιο διακριτική από μένα, της ζητούσα συγγνώμη. Και της έλεγα: Αννούλα μου, δεν αφορούσε εσένα, έκανα εγώ ένα σχόλιο».

Κλείνοντας μάλιστα, εστίασε στην προσωπικότητα της ηθοποιού, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είχε ανασφάλειες κα στη δουλειά! Συνήθως αυτοί με το μεγαλύτερο ταλέντο έχουν ανασφάλειες».