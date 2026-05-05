Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας συνόδευσε τον Μακρόν παίζοντας ντραμς.

Δύο πρόεδροι κρατών και ένας πρωθυπουργός. Αυτή η ασυνήθιστη «μπάντα» έκανε την εμφάνισή της στο επίσημο δείπνο που παρατέθηκε προς τιμήν του Εμανουέλ Μακρόν, στο Γερεβάν.

Ο Γάλλος πρόεδρος κάθισε στο πιάνο, δίπλα στον μουσικό Βαχάγκν Χαϊραπιετιάν, παίρνοντας το μικρόφωνο. Δίπλα τους, στεκόταν όρθιος ο Αρμένιος πρόεδρος, Βαχάγκν Χατσατουριάν.

Αμέσως μετά, ο Μακρόν ερμήνευσε- ή τουλάχιστον προσπάθησε- το «La Bohème», επιτυχία του Σαρλ Αζναβούρ από το 1965. Η επιλογή δεν ήταν τυχαία. Ο Αζναβούρ ήταν γιος Αρμένιων μεταναστών, που εγκαταστάθηκαν στη Γαλλία.

Στα ντραμς καθόταν ο Νικόλ Πασινιάν, ο Αρμένιος πρωθυπουργός που παίζει και σε μπάντα, ο οποίος προσπάθησε να συνοδεύσει το τραγούδι του Μακρόν. Λίγο μετά, ο πρόεδρος της Αρμενίας ερμήνευσε το «Les Feuilles mortes», τραγούδι που έκανε διάσημο ο Ιβ Μοντάν.

{https://x.com/AgnesVahramian/status/2051395808423989312}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αν και δεν φάνηκε από την ερμηνεία του, ο Εμανουέλ Μακρόν έχει ξανατραγουδήσει το «La Bohème» μπροστά σε κοινό. Το έκανε και τον Οκτώβριο του 2023, σε δείπνο στο Ελιζέ, παρουσία μεγάλων ονομάτων της μόδας, όπως ο Φάρελ Γουίλιαμς και η Ναόμι Κάμπελ.

Αν και η σύγκριση αδικεί τον Γάλλο πρόεδρο, το περιστατικό αποτελεί μια καλή αφορμή για να ακούσει κάποιος τον Αζναβούρ να ερμηνεύει το ίδιο τραγούδι.

{https://www.youtube.com/watch?v=hWLc0J52b2I&list=RDhWLc0J52b2I&start_radio=1}

Με πληροφορίες από BFMTV