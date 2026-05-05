Οι Thievery Corporation έρχονται στα 10 χρόνια του Release Athens στις 11 Ιουλίου.

O Rob Garza και ο Eric Hilton γνωρίστηκαν το 1995, και μέσα σε ένα χρόνο, κυκλοφόρησαν το πρώτο άλμπουμ των Thievery Corporation, Sounds from the Thievery Hi-Fi που φέτος συμπληρώνει τα 30 χρόνια του.

Η βάση των θαυμαστών του πρωτοποριακού ντουέτου από την Washington εκτείνεται σε δεκαετίες με αγαπημένα τραγούδια από περισσότερους από 20 δίσκους και πολλά, πολλά B-sides. Επίσης, τα τραγούδια τους δημιουργούν την κατάλληλη ατμόσφαιρα σε εμβληματικές ταινίες όπως το Garden State, το Vanilla Sky και το Crazy Stupid Love (για να αναφέρουμε μερικές). Και όμως, αν ρωτήσετε έναν τυχαίο άνθρωπο αν γνωρίζει το συγκρότημα, υπάρχουν πιθανότητες να ανασηκώσει τους ώμους του αρνητικά.

Το ντουέτο όλα αυτά τα χρόνια συνεργάζεται με μια ομάδα ταλαντούχων μουσικών, φέρνοντας στη σκηνή μια μεγάλη γκάλα γκάμα μουσικών οργάνων που κάνουν το κοινό να χορεύει σε dub, reggae, jazz, bossa nova, hip hop και ανατολίτικους ρυθμούς. Οι εξαιρετικά διαδραστικές τους συναυλίες, περιλαμβάνουν αγαπημένα τραγούδια από διάφορες δεκαετίες, αλληλεπιδρώντας με το κοινό και μεταξύ τους.

Παράλληλα, το συγκρότημα συνηθίζει να εκφράζει ανοιχτά τις αριστερές πολιτικές του πεποιθήσεις, υποστηρίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προγράμματα σίτισης. Η μουσική τους αντανακλά πλήρως τη στάση τους, συχνά με τη μορφή ενός ολοκληρωμένου concept άλμπουμ – όπως τα «Culture of Fear» και «Radio Retaliation».

Μετά από τριάντα χρόνια καριέρας, φαίνεται ότι οι Thievery Corporation δεν έχουν καμία πρόθεση να σταματήσουν, και όσοι παρακολουθήσουν έστω και μια συναυλία τους, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα προσθέσουν ένα ή πέντε τραγούδια στη μουσική τους συλλογή.



Το ελληνικό κοινό θα ξανασυναντηθεί με τους Thievery Corporation για να ανανεώσουν τους όρκους αγάπης, το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026 στο Relese Athens Festival.

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.