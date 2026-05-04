Ο καιρός σε ρυθμούς θερμής εισβολής όμως η επόμενη κακοκαιρία δεν θα αργήσει να φανεί σύμφωνα με τον Νίκο Καντερέ.

Τα τερτίπια του καιρού συνεχίζονται για τα καλά καθώς μετά τον πρωτομαγιάτικο χιονιά κινούμαστε σε ρυθμούς πρώιμου καλοκαιριού με τους μετεωρολόγους να συμφωνούν ότι το θερμόμετρο θα «σκαρφαλώσει» στους 30 βαθμούς με ανοδική διάθεση.

Στο πνεύμα αυτό κινείται και η νέα πρόγνωση του Νίκου Καντερέ που αναλύει το καιρικό σκηνικό των επόμενων ημερών σημειώνοντας ότι θα ακολουθήσει ένα έντονα ανοιξιάτικο μοτίβο, με θερμή εισβολή που θυμίζει τις συνθήκες του Μαΐου 2016, όταν η θερμοκρασία είχε αγγίξει ιδιαίτερα υψηλές τιμές για την εποχή. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να φτάνει σε επίπεδα καλοκαιριού σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η θερμή μεταφορά αερίων μαζών από τη βόρεια Αφρική θα ενισχύσει το ζεστό σκηνικό, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και μεταφορά σκόνης. Ωστόσο, ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει εκ νέου μεταβολή μετά το πέρας του πρώτου δεκαπενθήμερου του μήνα με τον κ. Καντερέ να εκτιμά ότι «ότι στη διάρκεια του μήνα θα έχουμε και άλλη μεταβολή του καιρού.Πότε και πόσο ισχυρή θα είναι δεν μπορεί να προσδιοριστεί από σήμερα.»

Η ανάρτηση του Νίκου Καντερέ

Μάιος 2026-Μάιος2016. Ψυχρές εισβολές στην αρχή αυτού του μήνα δεν είναι ασυνήθιστες,εάν λάβουμε υπόψη ότι τα τελευταία 50 χρόνια ,από το 1976 έως 2026,είχαμε 5 φορές.

Συγκρίνοντας τις 2 χρονιές παρατηρούμε τα εξής. Φέτος, η ψυχρή εισβολή είχε περισσότερα φαινόμενα στη κεντρική,την ανατολική και νότια χώρα και λιγότερα στη βόρεια και δυτική Ελλάδα,ενώ το 2016 τα φαινόμενα ήταν περισσότερα και εντονότερα στη δυτική και βόρεια Ελλάδα με πολλές βροχές ακόμη και χαλαζοπτώσεις,όπως σε Ημαθία και Καβάλα.

Στη τωρινή περίπτωση,καθώς το βαρομετρικό χαμηλό στην ανώτερη ατμόσφαιρα με τις ψυχρές αέριες μάζες απεκόπη,επηρεάζοντας περισσότερο τις περιοχές ανατολικά της οροσειράς της Πίνδου και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα και παράλληλα για τρία 24άωρα οι βοριάδες στο Αιγαίο να έχουν ένταση 7-8 μποφόρ.

Από Δευτέρα και στη συνέχεια της νέας εβδομάδας ο καιρός αλλάζει σημαντικά καθώς η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σημαντική άνοδο ανεβάζοντας τον υδράργυρο στoυς 26-28 C. Μάλιστα τα σημερινά προγνωστικά δίδουν την επόμενη εβδομάδα,από 11-15 Μαίου, οι θρμοκρασίες να φθάσουν τους 30-32 βαθμούς και τη Κρήτη περισσότερο.Επιπλέον θα έχουμε μεταφορά σκόνης από τη βόρεια Αφρική ,όχι ασυνήθιστο φαινόμενο για αυτό το μήνα. Αναφέρω το Μάιο 2016 ,καθώς υπήρξε ανάλογη θερμή εισβολή που ανέβασε τις αντίστοιχες ημέρες στους 29-32 βαθμούς,ενώ στη Κρήτη σκαρφάλωσε στους 32-34 βαθμούς.Ίδωμεν. Υ.Γ.Νομίζω, ότι στη διάρκεια του μήνα θα έχουμε και άλλη μεταβολή του καιρού.Πότε και πόσο ισχυρή θα είναι δεν μπορεί να προσδιοριστεί από σήμερα.

