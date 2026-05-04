Σε πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας έγκρισης του δικαιώματος δασμοφορολογικής ατέλειας για τον εφοδιασμό αλιευτικών σκαφών προχωρά η ΑΑΔΕ, εισάγοντας ένα νέο, απλοποιημένο και διαφανές σύστημα εξυπηρέτησης για περισσότερους από 12.000 επαγγελματίες αλιείς.

Η νέα διαδικασία καταργεί πλήρως τη χειρόγραφη θεώρηση του Βιβλίου Ατελειών, σηματοδοτώντας το τέλος μιας χρονοβόρας πρακτικής για τον κλάδο. Παράλληλα, τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται και διασταυρώνονται αυτόματα μέσω των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ, απαλλάσσοντας τους αλιείς από την υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών.

Στο ίδιο πλαίσιο, δεν απαιτείται εκ νέου υποβολή εγγράφων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ψηφιακά για την πορεία της αίτησής τους και για τυχόν ελλείψεις.

Οι επαγγελματίες αλιείς μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά από την ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης έως και τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, ακολουθώντας τη σχετική διαδρομή στην ενότητα των τελωνείων. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης εκδίδεται επίσης ψηφιακά μέσω της ίδιας εφαρμογής.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας my1521, η οποία λειτουργεί σε 24ωρη βάση.