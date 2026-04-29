Με κοινή απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργου Κώτσηρα και του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, μετατίθεται έως τις 30 Ιουνίου 2026 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων και καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου πλοίων Α’ κατηγορίας για το φορολογικό έτος 2026, αντί της αρχικά προβλεπόμενης 30ής Απριλίου.

Η παράταση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των φορολογουμένων, ενόψει της επικείμενης αναπροσαρμογής των συντελεστών φόρου και εισφοράς για τη συγκεκριμένη κατηγορία πλοίων, δίνοντας επιπλέον χρόνο για την ορθή εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων.

Μέχρι και τις 30 Ιουνίου προβλέπεται ότι θα καταβάλλεται εμπρόθεσμα και η δεύτερη δόση του φόρου, γεγονός που σημαίνει ότι οι προθεσμίες για την πρώτη και τη δεύτερη δόση συμπίπτουν. Παράλληλα, εντός της ίδιας προθεσμίας θα πρέπει να υποβληθούν δηλώσεις για γεγονότα που έλαβαν χώρα από την 1η Ιανουαρίου 2026 και αφορούν μεταβίβαση πλοίου με ελληνική σημαία, πρώτη ύψωση ελληνικής σημαίας ή ανάθεση διαχείρισης πλοίου με ξένη σημαία για πρώτη φορά από την Ελλάδα.

Για τις ειδικές αυτές περιπτώσεις, η πρώτη δόση του οφειλόμενου φόρου καταβάλλεται επίσης έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης, ενώ η συνολική οφειλή εξοφλείται σε επτά ισόποσες μηνιαίες δόσεις μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.

Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στη διαδρομή που αφορά τις φορολογικές υπηρεσίες για πλοία και ναυτιλιακές εταιρείες.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, είτε τηλεφωνικά μέσω της γραμμής 1521 χωρίς χρέωση κατά τις εργάσιμες ημέρες, είτε ψηφιακά μέσω της υπηρεσίας my1521, η οποία είναι διαθέσιμη σε 24ωρη βάση.