Γιατί ο Νίκος Δένδιας ρίχνει το γάντι.

Ραγδαίες αναμένονται οι εξελίξεις στη δεξιά παράταξη μετά την ανακοίνωση ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

Το Μαξίμου βρίσκεται ήδη σε νευρική κρίση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγκάζεται πλέον να αφήσει τα υπονοούμενα και επιτίθεται ο ίδιος ευθέως κατά του Μεσσήνιου πρώην πρωθυπουργού. Τα δε φιλοκυβερνητικά μέσα, τα ίδια που εκθείαζαν ως πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά τώρα αναγκάζονται να τον απαξιώνουν όσο δεν το πράττουν οι ιδεολογικοί του αντίπαλοι από το αντίθετο πολιτικό φάσμα.

ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΣΑΜΑΡΑ; Προφανώς γιατί το κόμμα που θα ιδρύσει αποτελεί αυτή τη στιγμή τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τη Νέα Δημοκρατία. Και δυο μονάδες να κόψει από τη Νέα Δημοκρατία θα είναι τεράστιο πλήγμα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το νυν κυβερνών κόμμα. Πολύ περισσότερο που με τις παρεμβάσεις του θα αποτρέψει δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της ΝΔ που βρίσκονται στη ζώνη των αναποφάσιστων να επιστρέψουν στο νυν κυβερνών κόμμα. Κοινή άλλωστε είναι η πεποίθηση πως η ΝΔ μόλις ιδρυθεί το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά θα δίνει τη μάχη όχι για το ποσοστό των ευρωεκλογών ή για το 30% που ελπίζει το Μαξίμου αλλά για το "πάνω από το 25%" που είναι το όριο που θέτει ο εκλογικός νόμος Μητσοτάκη-Βελόπουλου για το κλιμακωτό bonus των 50 εδρών στο πρώτο κόμμα.

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ»; Ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά μπορεί να αποδειχθεί στρατηγικό πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι φανερό πως αν γινόταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ο Νίκος Δένδιας ο Αντώνης Σαμαράς θα ξαναγυρνούσε στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή όμως το ενδεχόμενο δεν είναι το περισσότερο πιθανό. Αν ο Κ. Μητσοτάκης παραμείνει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας τότε το κόμμα Σαμαρά μπορεί να αποτελέσει «μαχαιριά» και το νυν κυβερνών κόμμα να έχει μια διάσπαση με στρατηγικά χαρακτηριστικά. Αυτή τη στιγμή ουδείς μπορεί να τοποθετηθεί επί του θέματος καθώς όχι απλώς δεν υπάρχει κόμμα Σαμαρά επισήμως και δεν υπάρχει και εκλογικό αποτέλεσμα. Πολύ περισσότερο που ένα ικανό κομμάτι στενών του συνεργατών εκτιμά πως και ο Ν. Δένδιας να είναι αρχηγός η ΝΔ είναι πλέον ...«πεταμένα λεφτά» καθώς δεν μπορεί να αλλάξει!

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ «ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Ο ανιψιός του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας είναι γνωστό σε όλους πως «κλείνει το μάτι» στο κόμμα Σαμαρά. Δημοσίως βεβαίως δεν πρόκειται να τοποθετηθεί στο παρασκήνιο όμως το λιγότερο που κάνει είναι να ενθαρρύνει τον Μεσσήνιο πρώην πρωθυπουργό να προχωρήσει στην ίδρυση του νέου σχήματος. Είναι χαρακτηριστικό πως όταν η Ντόρα Μπακογιάννη τον επισκέφτηκε στην Παναγή Κυριακού προκειμένου να τον πείσει να παραβρεθεί στο Συνέδριο της ΝΔ ο πρώην πρωθυπουργός φέρεται να της είπε: «Ντόρα καλά θα κάνεις να μην πας και εσύ, θα χάσεις το χρόνο σου»! Το Μαξίμου, στις δημόσιες τοποθετήσεις του, διαχωρίζει πάντως τον Κώστα Καραμανλή από τον Αντώνη Σαμαρά ώστε να περιορίσει τις απώλειες ψηφοφόρων. Το ενδιαφέρον τώρα επικεντρώνεται στο αν γνωστά «καραμανλικά στελέχη» που δεν έχουν ενσωματωθεί στο μπλοκ του Μητσοτάκη όπως έχουν πράξει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο γραμματέας της ΚΟ Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο Γιάννης Ανδριανός, ο Θοδωρής Ρουσόπουλος κ.α. θα τοποθετηθούν ή όχι στα ψηφοδέλτια της ΝΔ και πολύ περισσότερο αν κάποιοι «καραμανλικοί» θα συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος.

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ΑΝ Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΣΑΜΑΡΑ ΘΑ ΔΕΧΘΕΙ ΕΠΙΘΕΣΗ: Το Μαξίμου πάντως δεν θα χαριστεί στον Κώστα Καραμανλή αν στελέχη που επηρεάζει τοποθετηθούν στα ψηφοδέλτια του κόμματος που θα ιδρύσει ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην πρωθυπουργός όχι απλώς θα δεχθεί σφοδρή επίθεση αλλά θα επιχειρηθεί να του χρεωθεί τυχόν άσχημο εκλογικό αποτέλεσμα.

Ο ΔΕΝΔΙΑΣ ΡΙΧΝΕΙ ΤΟ ΓΑΝΤΙ: Στο κυβερνών κόμμα σιγά-σιγά ξεπροβάλλουν όλο και περισσότερο οι «δελφίνοι». Ο Νίκος Δένδιας, το δημοφιλέστερο πρόσωπο στη ΝΔ, έσπευσε να υιοθετήσει τη νέα στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι στόχος του κόμματος στις εκλογές είναι η αυτοδυναμία με μια και μόνο κάλπη και χωρίς δεύτερες εκλογές. Υπενθυμίζοντας πως ο ίδιος έχει στο παρελθόν τοποθετηθεί ευθέως «λέγοντας ότι οι δημοσκοπικές μας επιδόσεις θα πρέπει να είναι πηγή προβληματισμού», υπογράμμισε με νόημα: Χάρηκα πάρα πολύ που χθες ο Πρωθυπουργός ξεκάθαρα μίλησε για πρώτη κάλπη – όχι για μια λογική αλλεπάλληλων καλπών – και για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Έθεσε, δηλαδή, τον πήχη της Νέας Δημοκρατίας ακριβώς εκεί που πρέπει να είναι. Ποιος είναι ο πήχης; Θα μπορέσουμε να κάνουμε Κυβέρνηση ή δεν θα μπορέσουμε; Αυτός είναι ο πήχης για εμάς. Με άλλα λόγια; Οτιδήποτε κάτω από τον πήχη συνιστά αποτυχία Μητσοτάκη...

(Το κείμενο έχει γραφεί για την εφημερίδα Στο Καρφί που κυκλοφορεί από το πρωί του Σαββάτου)