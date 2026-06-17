Με τη λήξη του πολέμου στην Μ. Ανατολή σταματούν και όλα τα επιδόματα. Το fuel pass, ήδη, είναι παρελθόν. Η επιδότηση στο Diesel τελειώνει μόλις περάσει ο μήνας. Με την μόνη ενεργή επιδότηση μέχρι και τον Αύγουστο να παραμένει η επιδότηση στα λιπάσματα.

Ο «Τζάμπας» πέθανε υποστηρίζει ο Κ. Μητσοτάκης κατηγορώντας για «παροχολογία» τον Ν. Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα και άλλους αρχηγούς της αντιπολίτευσης. Την ώρα που η ίδια η κυβέρνηση αναζητά τρόπους να μετατρέψει τις παροχές της ΔΕΘ σε προεκλογικό μπαζούκας...

«Στο πολιτικό διαγκωνισμό σήμερα ο «τζάμπα 1» συναγωνίζεται τον «τζάμπα 2». Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει» είπε από τη Βάρη ο πρωθυπουργός ξεκινώντας την προσπάθεια αποδόμησης της αντιπολίτευσης.

Η κόντρα για τις παροχές ξεκίνησε

«Το ΠΑΣΟΚ υπόσχεται δωρεάν εισιτήριο στα ΜΜΜ στους νέους μέχρι 24 ετών ενώ εμείς έχουμε μηδενίσει την φορολογία για όλους τους νέους μέχρι 25 ετών» δηλώνουν επίμονα από τον πρωθυπουργό μέχρι τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκη και τον Π. Μαρινάκη θέλοντας να περάσουν το μήνυμα ότι τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και ο Ν. Ανδρουλάκης «λαϊκίζουν» με ακοστολόγητες προτάσεις.

Άσχετα που και οι δύο προτάσεις που κατέθεσαν ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ για το συγκεκριμένο μέτρο ήταν κοστολογημένες. Στα 30-35 εκ. κοστολογείται η πρόταση του Ν. Ανδρουλάκη και στα 200- 250 εκ κοστολογείται η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα αφού εκείνος επέκτεινε την δωρεάν μετακίνηση με τις δημόσιες συγκοινωνίες για όλους τους Έλληνες, ανεξαρτήτου ηλικίας.

Το προνόμιο των «παροχών» διεκδικεί η κυβέρνηση

Πάνω σε αυτόν τον καμβά θα κινηθεί η κυβέρνηση προεκλογικά διατηρώντας μόνο για τον εαυτό της το προνόμιο να κάνει παροχές στην λογική του «το είπαμε το κάναμε».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Προεξοφλώντας ότι το όποιο διαφορετικό μείγμα οικονομικής πολιτικής προτείνει η αντιπολίτευση είναι αναξιόπιστο. «Όποιοι θέλουν θαύματα να πάνε αλλού. Εμείς κινούμαστε με βάση την κοινή λογική» είπε ο Κ. Χατζηδάκης στην προσπάθεια του να ακυρώσει με τη σειρά του κάθε οικονομική εναλλακτική πρόταση της αντιπολίτευσης.

Διαρροές για μείωση φόρων στη ΔΕΘ

Με το σκεπτικό της κυβέρνησης οι «διαρροές» για μείωση φόρων σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις ενόψει ΔΕΘ αλλά και οι μυστικές διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν ώστε να μπορέσει να δώσει σε παροχές πολύ περισσότερα χρήματα από το 1 δισ. που έχει στην άκρη, είναι θεμιτές.

Αλλά όλες οι παροχές που τάζει η αντιπολίτευση είναι «λαγοί με πετραχήλια».

Τι κρύβει η αποδόμηση της αντιπολίτευσης που επιχειρεί το Μαξίμου;

Τι φοβάται άραγε η κυβέρνηση και προσπαθεί προκαταβολικά να πείσει τους πολίτες να κλείσουν τα αυτιά τους στην κριτική και τις προτάσεις της αντιπολίτευσης; Αν όχι τον κακό εαυτό της; Διότι οι μισοί ψηφοφόροι της προφανώς δηλώνουν δυσαρεστημένοι επειδή εκτιμούν- σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις- ότι με την συνταγή της κυβέρνησης δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά μέχρι τώρα ούτε η ακρίβεια ούτε το στεγαστικό πρόβλημα ούτε οι παθογένειες του κράτους.

Διότι πειστική απάντηση στα ερωτήματα που θέτει η αντιπολίτευση για την καλπάζουσα ακρίβεια και τους ελέγχους που πρέπει να γίνονται στην εφοδιαστική αλυσίδα ώστε να μην πωλείται ένα φρούτο πάνω από δύο και τρία ευρώ – με μηδαμινό αρχικό κόστος- δεν υπάρχει.

Και η πλατφόρμα του καταναλωτή «μάθε πόσο κάνει» που παρουσιάζεται σήμερα στον πρωθυπουργό και με την οποία θα μπορεί να συγκρίνει κάθε πολίτης τις τιμές και να επιλέγει την φθηνότερη , αποτελεί ένα εργαλείο αλλά σίγουρα δεν συνιστά λύση στο πρόβλημα.

Η αλήθεια για τις τιμές στα καύσιμα μετά τη λήξη του πολέμου

Με την κυβέρνηση να ξεκαθαρίζει ότι θα παρακολουθεί από κοντά αν θα υπάρξει αποκλιμάκωση τιμών στα πρατήρια βενζίνης υπονοώντας ότι θα παρέμβει αν χρειαστεί. Ενώ όλοι γνωρίζουν ότι για όλο το επόμενο διάστημα οι τιμές θα παραμείνουν ψηλά αφού οι προμήθειες καυσίμων έχουν γίνει σε συνθήκες πολέμου και συνεπώς σε πολύ ακριβές τιμές.

Και στο μεταξύ με τη λήξη του πολέμου στην Μ. Ανατολή σταματούν και όλα τα επιδόματα. Το fuel pass, ήδη, είναι παρελθόν. Η επιδότηση στο Diesel τελειώνει μόλις περάσει ο μήνας. Με την μόνη ενεργή επιδότηση μέχρι και τον Αύγουστο να παραμένει η επιδότηση στα λιπάσματα.