Μουντιάλ 2026: Ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής

Η ώρα του μεγάλου τελικού έφτασε. Ισπανία και Αργεντινή διεκδικούν το τρόπαιο του Μουντιάλ 2026, σε ένα παιχνίδι που ενδέχεται να αποτελέσει και την τελευταία παράσταση του Λιονέλ Μέσι σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Το Dnews σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλη τη δράση από τον κορυφαίο αγώνα της χρονιάς.

Η στιγμή που περίμενε ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης έφτασε. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία και η κάτοχος του τροπαίου Αργεντινή συγκρούονται στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026, με φόντο την κορυφή του κόσμου και ένα παιχνίδι που υπόσχεται να μείνει στην ιστορία. Από τη μία η ομάδα του Λαμίν Γιαμάλ, που εντυπωσίασε σε όλη τη διοργάνωση με το επιθετικό της ποδόσφαιρο, και από την άλλη η «αλμπισελέστε», που θέλει να διατηρήσει τα σκήπτρα της και να κατακτήσει δεύτερο διαδοχικό Μουντιάλ.

Πάνω απ' όλα, όμως, ο αποψινός τελικός κουβαλά ένα τεράστιο συμβολικό βάρος. Όλα δείχνουν πως αυτή θα είναι η τελευταία μεγάλη παράσταση του Λιονέλ Μέσι σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία του σύγχρονου ποδοσφαίρου, κατέκτησε το τρόπαιο στο Κατάρ το 2022 και συνεχίζει να οδηγεί την Αργεντινή με την ποιότητά του, έχει μπροστά του ακόμη μία ευκαιρία να αποχαιρετήσει τη μεγαλύτερη σκηνή του αθλήματος με τον πιο ιδανικό τρόπο. Απέναντί του βρίσκεται η νέα γενιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, με τον Λαμίν Γιαμάλ να φιλοδοξεί να οδηγήσει την Ισπανία στη δεύτερη κατάκτηση Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία της.

Το Dnews θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στον μεγάλο τελικό. Η εξέλιξη του αγώνα, οι μεγάλες φάσεις, τα γκολ, οι αλλαγές, οι αποφάσεις της διαιτησίας και κάθε σημαντική στιγμή θα καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο μέχρι να αναδειχθεί η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια. Μείνετε μαζί μας για live ενημέρωση από τη σέντρα μέχρι την απονομή του τροπαίου, σε ένα παιχνίδι που δεν κρίνει μόνο έναν τίτλο, αλλά ενδέχεται να σηματοδοτήσει και το τελευταίο κεφάλαιο της μυθικής πορείας του Λιονέλ Μέσι στα Μουντιάλ.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Αργεντινή: Εμιλιάνο Μαρτίνες, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταγλιαφίκο, Ντε Πολ, Έντσο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Νίκο Γκονζάλες, Μέσι, Χουλιάν Άλβαρες

Η ενδεκάδα της Ισπανίας για τον τελικό είναι η εξής: Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ, Μπαένα, Όλμο, Γιαμάλ, Οϊαρθάμπαλ.

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