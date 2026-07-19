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Μουντιάλ 2026: Ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής

Μουντιάλ 2026: Ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής
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Η ώρα του μεγάλου τελικού έφτασε. Ισπανία και Αργεντινή διεκδικούν το τρόπαιο του Μουντιάλ 2026, σε ένα παιχνίδι που ενδέχεται να αποτελέσει και την τελευταία παράσταση του Λιονέλ Μέσι σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Το Dnews σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλη τη δράση από τον κορυφαίο αγώνα της χρονιάς.

Η στιγμή που περίμενε ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης έφτασε. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία και η κάτοχος του τροπαίου Αργεντινή συγκρούονται στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026, με φόντο την κορυφή του κόσμου και ένα παιχνίδι που υπόσχεται να μείνει στην ιστορία. Από τη μία η ομάδα του Λαμίν Γιαμάλ, που εντυπωσίασε σε όλη τη διοργάνωση με το επιθετικό της ποδόσφαιρο, και από την άλλη η «αλμπισελέστε», που θέλει να διατηρήσει τα σκήπτρα της και να κατακτήσει δεύτερο διαδοχικό Μουντιάλ.

Πάνω απ' όλα, όμως, ο αποψινός τελικός κουβαλά ένα τεράστιο συμβολικό βάρος. Όλα δείχνουν πως αυτή θα είναι η τελευταία μεγάλη παράσταση του Λιονέλ Μέσι σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία του σύγχρονου ποδοσφαίρου, κατέκτησε το τρόπαιο στο Κατάρ το 2022 και συνεχίζει να οδηγεί την Αργεντινή με την ποιότητά του, έχει μπροστά του ακόμη μία ευκαιρία να αποχαιρετήσει τη μεγαλύτερη σκηνή του αθλήματος με τον πιο ιδανικό τρόπο. Απέναντί του βρίσκεται η νέα γενιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, με τον Λαμίν Γιαμάλ να φιλοδοξεί να οδηγήσει την Ισπανία στη δεύτερη κατάκτηση Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία της.

Το Dnews θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στον μεγάλο τελικό. Η εξέλιξη του αγώνα, οι μεγάλες φάσεις, τα γκολ, οι αλλαγές, οι αποφάσεις της διαιτησίας και κάθε σημαντική στιγμή θα καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο μέχρι να αναδειχθεί η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια. Μείνετε μαζί μας για live ενημέρωση από τη σέντρα μέχρι την απονομή του τροπαίου, σε ένα παιχνίδι που δεν κρίνει μόνο έναν τίτλο, αλλά ενδέχεται να σηματοδοτήσει και το τελευταίο κεφάλαιο της μυθικής πορείας του Λιονέλ Μέσι στα Μουντιάλ.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Αργεντινή: Εμιλιάνο Μαρτίνες, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταγλιαφίκο, Ντε Πολ, Έντσο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Νίκο Γκονζάλες, Μέσι, Χουλιάν Άλβαρες

Η ενδεκάδα της Ισπανίας για τον τελικό είναι η εξής: Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ, Μπαένα, Όλμο, Γιαμάλ, Οϊαρθάμπαλ.


LIVE

  • Πρώτο κόρνερ του ματς για την Ισπανία στο 12'

    22:18:08

    Πρώτο κόρνερ του αγώνα για την Ισπανία στο 12ο λεπτό.

  • Η πρώτη μεγάλη φάση με τον Γιαμάλ

    22:16:10

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dk2sa9213sp5?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Μεγάλη ευκαιρία της Ισπανίας στο 5΄

    22:12:42

    Μεγάλη ευκαιρία για την Ισπανία όταν ο Γιαμάλ μπήκε όμορφα στην περιοχή από τα δεξιά, σούταρε αλλά κόντραρε η μπάλα. Το ματς σε δευτερόλεπτα πήρε καταιγιστικό ρυθμό με την Αργεντινή να έχει την δική της στιγμή όταν ο Ουνάι Σιμόν πρόλαβε τον Μέσι.

  • Πρώτα 3 λεπτά

    22:10:05

    Αναγνωριστικά είναι τα πρώτα λεπτά του μεγάλου τελικού. Στα 4' σημειώθηκε το πρώτο φάουλ του αγώνα.

  • Ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ

    22:06:08

    Ποια ομάδα θα είναι η νέα Παγκόσμια πρωταθλήτρια; Υπομονή 90 λεπτά... και βλέπουμε.

  • Ακούγονται οι Εθνικοί Ύμνοι των ομάδων

    22:00:19

    Ακούστηκαν οι Εθνικοί Ύπνοι της Ισπανίας και της Αργεντινής.

  • Μπαίνουν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

    21:56:37

    Μπαίνουν οι ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο.

  • Ξανά μαζί σε Μουντιάλ μετά το 1966

    21:47:52

    Τελευταία φορά που αναμετρήθηκαν οι δύο ομάδες σε Μουντιάλ ήταν το μακρινό 1966.

  • Σε μισή ώρα η σέντρα

    21:32:11

    Λιγότερα από 30 λεπτά πρέπει να κάνουν οι ποδοσφαιρόφιλοι όλοι του κόσμου για να δουν τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

  • Έτοιμος για τον τελικό ο μικρός αδερφός του Γιαμάλ

    21:30:37

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dk2r7xclwtwx?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Πλάνα από το σόου από την Τελετή Λήξης

    21:20:03

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dk2qlr44vo95?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Η ιστορία του αστεριού της Ισπανίας

    21:17:44

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dk2qx5p4n39d?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Λιγότερο από μία ώρα πριν την σέντρα

    21:12:46

    Σε περίπου 50' ξεκινάει ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

  • Ξεκίνησε η τελετή λήξης πριν τον μεγάλο τελικό

    21:08:54

    ap26200649464825_338d5.jpg

  • Όσα έγιναν στον συγκλονιστικό τελικό του Κατάρ

    20:53:00

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dk2qiks8vdex?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Αυτή είναι η 11αδα της Ισπανίας

    20:43:45

    Η ενδεκάδα της Ισπανίας για τον τελικό είναι η εξής: Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ, Μπαένα, Όλμο, Γιαμάλ, Οϊαρθάμπαλ.

  • Σάντσεθ: «Οι τελικοί κερδίζονται - Vamos Espana»!

    20:42:48

    Ο Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τον τελικό του Μουντιάλ 2026 και λίγο πριν από τη μεγάλη μάχη της Ισπανίας με την Αργεντινή έστειλε το δικό του μήνυμα στήριξης προς τη «ρόχα». Ο πρόεδρος της ισπανικής κυβέρνησης εξέφρασε την πίστη του στην ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε, θυμίζοντας παράλληλα τα λόγια του αείμνηστου Λουίς Αραγονές.

    «Όπως έλεγε ο πολύ αγαπημένος και τόσο σημαντικός για όλους μας Λουίς Αραγονές, οι τελικοί δεν παίζονται· κερδίζονται», τόνισε ο Σάντσεθ, προσθέτοντας: «Να κερδίσει η καλύτερη ομάδα και μακάρι αυτή να είναι η Ισπανία».

    Ο Ισπανός πρωθυπουργός στάθηκε και στη δυναμική που έχει δημιουργήσει η εθνική ομάδα στη χώρα, αλλά και πέρα από αυτή: «Η εθνική ενώνει όλους τους Ισπανούς. Και όχι μόνο αυτό· ενώνει και ανθρώπους από άλλες χώρες που στηρίζουν την Ισπανία στον τελικό. Αυτό πρέπει να μας κάνει περήφανους. Μερικές φορές πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε και να εκτιμούμε τον εαυτό μας όσο μας αγαπούν και μας εκτιμούν στο εξωτερικό».

    Το μήνυμα του Σάντσεθ έρχεται λίγες ώρες πριν από τη σέντρα στο MetLife Stadium, σε έναν τελικό που έχει καθηλώσει ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη.

  • Την αποκάλυψη την έκανε ο Φραμπρίτσιο Ρομάνο

    20:38:47

    {https://x.com/FabrizioRomano/status/2078889396128878994}

  • Αυτή είναι η 11αδα της Αργεντινή

    20:27:16

    Εμιλιάνο Μαρτίνες, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταγλιαφίκο, Ντε Πολ, Έντσο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Νίκο Γκονζάλες, Μέσι, Χουλιάν Άλβαρες

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