Είναι η πρώτη φορά που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης του από την Κουμουνδούρου και πιθανά όλα τα σενάρια για το δικό του πολιτικό μέλλον.

Μια τελευταία ευκαιρία στη σχέση του με τον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πως αποφάσισε να δώσει μετά από ώριμη σκέψη ο Παύλος Πολάκης, που το Σάββατο άνοιξε ο ίδιος για πρώτη φορά ζήτημα παραμονής του στο κόμμα, αφού όλα τα χρόνια που βρίσκονται στην Κουμουνδούρου, έχει βρεθεί εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας από τρεις διαφορετικούς προέδρους.

Απόμακρος και προβληματισμένος

Βλέποντας κανείς τον Παύλο Πολάκη, το Σάββατο, στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε να αντιληφθεί τον βαθύ και πραγματικό προβληματισμό του. Στο μυαλό του φαίνεται πως στριφογυρνούσαν τα όσα διαδραματίστηκαν τις τελευταίες ημέρες, όταν και του «απαγόρευσαν» να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος.

Ήδη σχετικά απόμακρος, δεν είχε διάθεση για πολλές κουβέντες με τους συντρόφους του, απέφυγε τις τηλεοπτικές κάμερες και τις δηλώσεις και ασχολούνταν με τους ασθενείς του – καθώς παραμένει μάχιμος γιατρός. Ακόμα και με τους δικούς του ανθρώπους, οι συζητήσεις ήταν σχετικά λίγες.

Ο λόγος για όλα αυτά, είναι απλός. Ο χανιώτης βουλευτής πίστευε ότι ήρθε η ώρα να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ. Το είπε, άλλωστε, δημόσια την περασμένη εβδομάδα, μιλώντας στο Mega . Επίσης, θεωρούσε ότι με τον ίδιο επικεφαλής, η Κουμουνδούρου θα είχε τη δυνατότητα να διεκδικήσει την είσοδο της στη Βουλή και με ένα αξιόλογο ποσοστό.

Ακόμα και άνθρωποι που δεν τον ήθελαν για πρόεδρο, παραδίδονται ότι ο ίδιος διατηρεί βάση με πανελλαδική δικτύωση που παραμένει «πιστή» σε αυτόν, ενώ έχει διείσδυση και σε ψηφοφόρους άλλων κομμάτων. Παρά ταύτα, δεν του δόθηκε η αντίθετη πιθανότητα να παλέψει, αφού την απόφαση για την ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας την αποφάσισαν οι οκτώ βουλευτές που έχουν απομείνει στο κόμμα.

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Και μάλιστα, πριν καν οι υποψήφιοι αναπτύξουν το σχέδιο τους στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής – πόσο μάλλον στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, όταν πριν από 19 μήνες είχε λάβει σχεδόν 45% στις εσωκομματικές κάλπες, με αντίπαλο τον Σωκράτη Φάμελλο που στηρίχτηκε από το σύνολο των ισχυρών «παικτών» που βρίσκονταν τότε στην Κουμουνδούρου.

Οι σκέψεις στα Σφακιά

Πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, δεν ήταν στην Αθήνα. Βρίσκονταν στα αγαπημένα του Σφακιά, όπου για ώρες οδηγούσε με τη μοτοσυκλέτα του για να σκεφτεί καθαρά. Πρόσωπα από το περιβάλλον του, παρότι σπάνια μιλούν, αναφέρουν ότι βρέθηκε ένα βήμα πριν τα «βροντήξει» όλα.

Με δεδομένο, μάλιστα, ότι δεν έλαβε μέρος και στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, καθώς συνδέθηκε διαδικτυακά μόλις για δύο λεπτά, απλά για να δηλώσει ότι τοποθετήθηκε στην Κεντρική Επιτροπή, προκάλεσε μεγάλο προβληματισμό στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. «Φαντάζεστε στην κατάσταση που είμαστε, να τα παρατήσει και ο Παύλος; Ψυχή δεν θα έμενε εδώ», είπε στο Dnews μέλος της Πολιτικής Γραμματείας που είναι πολιτικά κοντά του.

Χωρίς υπερβολή, την Παρασκευή το απόγευμα, έπεσαν πάνω του «λυτοί και δεμένοι», με στόχο να τον πείσουν να δώσει μια τελευταία «μάχη». Μπορεί να μην τη δώσει ως «στρατάρχης», θα είναι όμως ένας από τους «επιτελικούς αξιωματικούς».

Τελευταία ευκαιρία στον ΣΥΡΙΖΑ

Μπορεί κάποιος να κατηγορήσει τον Πολάκη για πολλά κατά τη διάρκεια της πολιτικής του διαδρομής. Αντικομματική συμπεριφορά, δεν μπορεί να του αποδώσει κανένας. Υπό αυτό το σκεπτικό και «ζυγίζοντας» την κατάσταση, επέλεξε να παραστεί κανονικά στην Κεντρική Επιτροπή και να πει όσα σκέφτονταν.

Και αφού κατονόμασε την Αλέξη Τσίπρα ως τον «ενορχηστρωτή του σχεδίου διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ», επανέλαβε τους άξονες του προγραμματικού του σχεδίου «Έντιμη Ελλάδα», έριξε τη «βόμβα». Κλείνοντας την ομιλία του, είπε χωρίς περιστροφές ότι αυτό είναι το μοναδικό σχέδιο που μπορεί να υπηρετήσει, τονίζοντας πως «θα συνεχίσω να παλεύω από τάξεις ΣΥΡΙΖΑ για όσους αντέχω και όσους θέλουν και μπορούν αλλά για ένα τέτοιο περιεχόμενο».

Απλώς, είναι η πρώτη φορά που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης του από την Κουμουνδούρου και πιθανά όλα τα σενάρια για το δικό του πολιτικό μέλλον.